Почти две трети украинцев против того, чтобы Зеленский баллотировался на второй срок – опрос

26,4% украинцев выступают за то, чтобы Зеленский участвовал в следующих выборах главы государства Фото: president.gov.ua

Противоположного мнения придерживаются 26,4% опрошенных – они выступают за то, чтобы Зеленский участвовал в следующих выборах главы государства.

4,7% граждан отметили, что до выборов президента еще слишком много времени.

Еще 5,2% респондентов затруднились с ответом.

Опрос проводился с 11-го по 16 декабря среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме не подконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2000 респондентов методом телефонного интервью с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки: 2,4%.

Согласно результатам опроса, Зеленский удерживает лидерство в президентском рейтинге.