Почти две трети украинцев против того, чтобы Зеленский баллотировался на второй срок – опрос

Противоположного мнения придерживаются 26,4% опрошенных – они выступают за то, чтобы Зеленский участвовал в следующих выборах главы государства.
4,7% граждан отметили, что до выборов президента еще слишком много времени.
Еще 5,2% респондентов затруднились с ответом.
Опрос проводился с 11-го по 16 декабря среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме не подконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2000 респондентов методом телефонного интервью с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки: 2,4%.
Согласно результатам опроса, Зеленский удерживает лидерство в президентском рейтинге.
На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за его оппонента пятого президента Петра Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур.
Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовали 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.
Следующие выборы президента должны состояться в Украине в 2024 году.