Порошенко, который находится за границей, повторно вызвали в ГБР. Будут вручать ходатайство о мере пресечения

Прокуроры еще не решили, о какой мере пресечения для Порошенко будут просить суд Фото: Петро Порошенко / Facebook

Об этом заместитель начальника департамента по надзору за органами госбезопасности Офиса генпрокурора Иван Кисилевич рассказал 20 декабря на брифинге в Киеве, трансляция велась в Facebook Cлужбы безопасности Украины.

Он напомнил, что Порошенко вызывали сегодня в Госбюро расследований на 10.00.

"Указанное лицо не явилось, о причинах неявки не сообщило. Сегодня также и.о. генерального прокурора принял решение о сообщении указанному лицу о подозрении по ст. 111 и ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Это государственная измена и содействие деятельности террористических организаций. [...] Поскольку бывший президент Украины сегодня не прибыл по вызову, мы направили повторный вызов на четверг, 23 декабря 2021 года, на 10.00. Именно тогда будет решаться вопрос о вручении ходатайства об избрании мере пресечения", – заявил прокурор. Он уточнил, что сообщение о подозрении Порошенко направили способом, который предусмотрен законодательством.

Кисилевич сказал, что пока неизвестно, о какой мере пресечения будут просить прокуроры.

"На то, какой именно будет мера пресечения, будут влиять многие факторы. Это и процессуальное поведение лица, и наличие рисков", – пояснил он.

Прокурор отметил: если Порошенко 23 декабря не приедет в ГБР, это обстоятельство будет учтено при составлении ходатайства об избрании ему меры пресечения.