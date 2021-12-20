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Порошенко, который находится за границей, повторно вызвали в ГБР. Будут вручать ходатайство о мере пресечения

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Прокуроры еще не решили, о какой мере пресечения для Порошенко будут просить суд
Прокуроры еще не решили, о какой мере пресечения для Порошенко будут просить суд
Фото: Петро Порошенко / Facebook

Пятого президента Украины Петра Порошенко повторно вызывают в Госбюро расследований.

Об этом заместитель начальника департамента по надзору за органами госбезопасности Офиса генпрокурора Иван Кисилевич рассказал 20 декабря на брифинге в Киеве, трансляция велась в Facebook Cлужбы безопасности Украины. 

Он напомнил, что Порошенко вызывали сегодня в Госбюро расследований на 10.00. 

"Указанное лицо не явилось, о причинах неявки не сообщило. Сегодня также и.о. генерального прокурора принял решение о сообщении указанному лицу о подозрении по ст. 111 и ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Это государственная измена и содействие деятельности террористических организаций. [...] Поскольку бывший президент Украины сегодня не прибыл по вызову, мы направили повторный вызов на четверг, 23 декабря 2021 года, на 10.00. Именно тогда будет решаться вопрос о вручении ходатайства об избрании мере пресечения", – заявил прокурор. Он уточнил, что сообщение о подозрении Порошенко направили способом, который предусмотрен законодательством. 

Кисилевич сказал, что пока неизвестно, о какой мере пресечения будут просить прокуроры. 

"На то, какой именно будет мера пресечения, будут влиять многие факторы. Это и процессуальное поведение лица, и наличие рисков", – пояснил он. 

Прокурор отметил: если Порошенко 23 декабря не приедет в ГБР, это обстоятельство будет учтено при составлении ходатайства об избрании ему меры пресечения. 

Контекст:

Подозрение о госизмене и содействии деятельности террористическим организациям Порошенко предъявили сегодня. Адвокат пятого президента Илья Новиков говорил, что подозрение "засунули в щель калитки", СМИ писали, что документ направили по почте. 

Порошенко сейчас находится в зарубежной поездке. В Украину он вернется "после запланированных международных встреч и короткого отпуска", сказал экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. 

17 декабря Порошенко пытались вручить повестку о вызове в ГБР по "угольному делу", но он сел в автомобиль и уехал, а потом улетел из Украины

8 октября о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса) сообщили нардепу от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку. Уголовное производство касается незаконных поставок угля из ОРДЛО.

По данным следствия, за время существования схемы террористов "ДНР" и "ЛНР" профинансировали на более 200 млн грн. Венедиктова сообщала, что в деле, кроме Медведчука, фигурирует экс-советник министра энергетики Сергей Кузяра, а также "высшие должностные лица страны, Нацбанка и так далее, руководители пророссийских террористов на оккупированных территориях, представители властей РФ".

Глава СБУ Иван Баканов заявлял, что в рамках расследования дела по подозрению в адрес Медведчука будут проверять причастность Порошенко и экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

"Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов", – заявили в партии "Европейская солидарность".

Сам Порошенко заявлял, что в 2014 году правительство Украины и он как глава государства "вынуждены были спасать ситуацию". Он подчеркнул, что Россия устроила тогда Украине "тотальную блокаду".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Петр Порошенко, госизмена, допрос, уголовное производство, ГБР
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