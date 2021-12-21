Чаус обжалует свое отчисление из штата Днепровского райсуда Киева

Суд решает вопрос, открывать ли производство по искам Чауса Фото: vru.gov.ua (архив)

Чаус просит суд признать незаконным и отменить приказ Днепровского районного суда города Киева об отчислении его из штата.

Кроме того, Чаус просит Окружной админсуд Киева признать незаконными действия Днепровского районного суда Киева, который обратился в Высший совет правосудия с дисциплинарной жалобой о привлечении Чауса к дисциплинарной ответственности.

Суд решает вопрос, открывать ли производство по этим искам.