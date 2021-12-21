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Чаус обжалует свое отчисление из штата Днепровского райсуда Киева

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Суд решает вопрос, открывать ли производство по искам Чауса
Суд решает вопрос, открывать ли производство по искам Чауса
Фото: vru.gov.ua (архив)

Бывший судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус обжалует в Окружном административном суде Киева свое отчисление из штата судей. Об этом сообщила пресс-служба ОАСК.

Чаус просит суд признать незаконным и отменить приказ Днепровского районного суда города Киева об отчислении его из штата. 

Кроме того, Чаус просит Окружной админсуд Киева признать незаконными действия Днепровского районного суда Киева, который обратился в Высший совет правосудия с дисциплинарной жалобой о привлечении Чауса к дисциплинарной ответственности.

Суд решает вопрос, открывать ли производство по этим искам.

Контекст:

Чауса в Украине обвиняют во взяточничестве. 6 сентября 2016 года Верховная Рада сняла с Чауса неприкосновенность. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре говорили в тот день, что Чаус бежал в оккупированный Крым. 12 сентября Соломенский суд санкционировал его задержание, а в ноябре Интерпол объявил Чауса в международный розыск

В марте 2017 года стало известно, что Чаус задержан в Кишиневе. Он пытался получить политическое убежище в Молдове.

3 апреля 2021 года Чауса похитили в центре Кишинева, а 30 июля стало известно, что экс-судью обнаружили в селе в Винницкой области

4 августа Высший антикоррупционный суд в закрытом режиме избрал Чаусу меру пресечения и отправил его под круглосуточный домашний арест. 26 ноября Чаусу продлили круглосуточный домашний арест до 24 января 2022 года. 

Теги: Киев, Днепровский суд, Николай Чаус, иск, ОАСК
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