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Экс-судья Чаус пришел на заседание Антикоррупционного суда в бронежилете

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Чаус (в центре) пришел на подготовительное заседание по делу о взяточничестве
Чаус (в центре) пришел на подготовительное заседание по делу о взяточничестве
Фото: Судовий репортер / Facebook

Экс-судья Днепровского суда Киева Николай Чаус пришел 26 ноября на заседание Антикоррупционного суда в бронежилете. Соответствующие фото опубликовало издание "Судебный репортер" в Facebook.

Сегодня началось подготовительное заседание по делу бывшего столичного судьи, обвиняемого в получении $150 тыс. взятки. Чаус находится под усиленной охраной и круглосуточной защитой Службы безопасности Украины.

Как отмечает "Ракурс", его адвокаты заявили ходатайство о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании. По их мнению, открытое разбирательство создает риски для жизни и здоровья подзащитного, во время разбирательства будет объявляться закрытая информация, а также из-за резонансности производства журналисты могут искажать информацию о деле. Однако коллегия отказала в закрытом режиме рассмотрения дела.

https://www.facebook.com/sudreporterUA/posts/296905105774530

Контекст:

Чауса в Украине обвиняют во взяточничестве. 6 сентября 2016 года Верховная Рада сняла с Чауса неприкосновенность. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре говорили в тот день, что Чаус бежал в оккупированный Крым. 12 сентября Соломенский суд санкционировал его задержание, а в ноябре Интерпол объявил в международный розыск

В марте 2017 года стало известно, что Чаус задержан в Кишиневе. Он пытался получить политическое убежище в Молдове. Решение по этому вопросу ожидалось в конце апреля 2021 года. Украинские власти добивались экстрадиции Чауса, но, как заявил адвокат экс-судьи, 14 сентября суд в Молдове отказал в экстрадиции.

3 апреля 2021 года Чауса похитили в центре Кишинева. По данным министерства внутренних дел страны, экс-судью похитила группа лиц, которая покинула территорию Молдовы через границу с Украиной. Похитители вели переписку на украинском. Двоих подозреваемых молдавским правоохранителям удалось задержать.

НАБУ и Нацполиция Украины заявили 5 апреля, что ничего не знают о похищении. Позже в СБУ сообщили, что расследуют похищение и незаконную переправку экс-судьи через границу

30 июля стало известно, что Чауса обнаружили в селе в Винницкой области. Как сообщил директор НАБУ Артем Сытник, Чауса забрали сотрудники СБУ и вертолетом доставили в Киев.

Вечером 3 августа детективы НАБУ задержали Чауса в больнице "Феофания". О его местонахождении в бюро сообщила СБУ.

4 августа Высший антикоррупционный суд в закрытом режиме избрал Чаусу меру пресечения и отправил его под круглосуточный домашний арест. Срок действия меры пресечения истекает в декабре

Адвокат Ростислав Кравец заявил, что у Чауса после похищения проблемы со здоровьем, но из-за домашнего ареста он не может попасть к врачу, и подал апелляцию. Апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы. Во время рассмотрения апелляции Чаус рассказал, что сидел в подвале в маске четыре месяца.

15 ноября 2021 года в суд было передано дело о получении Чаусом взятки в $150 тыс. Ему грозит лишение свободы на срок от восьми до 12 лет. 

Теги: бронежилеты, взятка, Николай Чаус, Высший антикоррупционный суд Украины, суд
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