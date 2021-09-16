Суд в Молдове не одобрил экстрадицию Чауса, который пребывает под домашним арестом в Украине – адвокат

Как сообщили изданию в Национальном антикоррупционном бюро, решение суда не будет иметь влияния на расследование дела в отношении Чауса.

"На данном этапе мы не видим влияния решения суда Молдовы на расследование НАБУ по факту получения судьей неправомерной выгоды… Судью разыскивали и обнаружили на территории Украины, задержали и избрали ему меру пресечения – все согласно Уголовному процессуальному кодексу Украины", – отметили в пресс-центре Бюро.