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ПОЛИТИКА

Суд в Молдове не одобрил экстрадицию Чауса, который пребывает под домашним арестом в Украине – адвокат

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16 августа ВАКС продлил домашний арест Чаусу на два месяца
16 августа ВАКС продлил домашний арест Чаусу на два месяца
Фото: vru.gov.ua (архив)

Суд в Молдове 14 сентября отказал прокуратуре Украины в просьбе об экстрадиции экс-судьи Николая Чауса, который с августа находится под домашним арестом в Украине. Об этом в комментарии "Украинской правде" рассказал адвокат Чауса Александр Вишневый.

Как сообщили изданию в Национальном антикоррупционном бюро, решение суда не будет иметь влияния на расследование дела в отношении Чауса.

"На данном этапе мы не видим влияния решения суда Молдовы на расследование НАБУ по факту получения судьей неправомерной выгоды… Судью разыскивали и обнаружили на территории Украины, задержали и избрали ему меру пресечения – все согласно Уголовному процессуальному кодексу Украины", – отметили в пресс-центре Бюро.

Контекст:

Чауса подозревают во взяточничестве. 6 сентября 2016 года Верховная Рада сняла с него неприкосновенность, позже Соломенский суд санкционировал его задержание, а Интерпол объявил в международный розыск. Чаусу грозит лишение свободы на срок от восьми до 12 лет.

В марте 2017 года стало известно, что Чаус задержан в Кишиневе. Он пытался получить политическое убежище в Молдове. Решение по этому вопросу ожидалось в конце апреля 2021 года. Украинские власти добивались экстрадиции Чауса.

3 апреля 2021 года Чауса похитили в центре Кишинева. По данным министерства внутренних дел страны, экс-судью похитила группа лиц, которая покинула территорию Молдовы через границу с Украиной. Похитители вели переписку на украинском. Двоих подозреваемых молдавским правоохранителям удалось задержать.

НАБУ и Нацполиция Украины заявили 5 апреля, что ничего не знают о похищении. Позже в СБУ сообщили, что расследуют похищение и незаконную переправку экс-судьи через границу

30 июля стало известно, что Чауса обнаружили в селе в Винницкой области. Как сообщил директор НАБУ Артем Сытник, Чауса забрали сотрудники СБУ и вертолетом доставили в Киев.

Вечером 3 августа детективы НАБУ задержали Чауса в больнице "Феофания". О его местонахождении в бюро сообщила СБУ.

4 августа Высший антикоррупционный суд (ВАКС) в закрытом режиме избрал Чаусу меру пресечения и отправил его под круглосуточный домашний арест. Срок действия меры пресечения истекал 18 августа.

Адвокат Ростислав Кравец заявлял, что у Чауса после похищения проблемы со здоровьем, но из-за домашнего ареста он не может попасть к врачу, и подал апелляцию. Апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы. Во время рассмотрения апелляции Чаус рассказал, что сидел в подвале в маске четыре месяца.

16 августа ВАКС продлил домашний арест Чаусу на два месяца.

Теги: Украина, Молдова, прокуратура, похищение, экстрадиция, НАБУ, Николай Чаус, адвокат, домашний арест, судья, суд
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