Чаусу продлили круглосуточный домашний арест

Чаус должен носить электронный браслет и соблюдать ряд других обязанностей.

"Защита просила изменить меру пресечения, чтобы Чаус мог работать и зарабатывать деньги. У него есть несовершеннолетний сын и мама, у которой сгорел дом. Адвокаты предоставили гарантию от ФЛП, готового взять Чауса на работу, если бы ему изменили меру пресечения", – отметили в посте.

Прокурор заявила, что Чаус пять лет скрывался от правосудия, просил убежища в Молдове, где учится его сын, поэтому есть риск, что в случае изменения меры пресечения экс-судья может сбежать.

Следующее заседание состоится 30 ноября.

Чаус пришел сегодня на заседание Высшего антикоррупционного суда в бронежилете.