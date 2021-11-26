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ПОЛИТИКА

Чаусу продлили круглосуточный домашний арест

Чауса (в центре) обвиняют во взяточничестве
Чауса (в центре) обвиняют во взяточничестве
Фото: Судовий репортер / Facebook

Экс-судье Днепровского суда Киева Николаю Чаусу 26 ноября Высший антикоррупционный суд продлил круглосуточный домашний арест до 24 января 2022 года. Об этом в Telegram сообщил Центр противодействия коррупции.

Чаус должен носить электронный браслет и соблюдать ряд других обязанностей.

"Защита просила изменить меру пресечения, чтобы Чаус мог работать и зарабатывать деньги. У него есть несовершеннолетний сын и мама, у которой сгорел дом. Адвокаты предоставили гарантию от ФЛП, готового взять Чауса на работу, если бы ему изменили меру пресечения", – отметили в посте.

Прокурор заявила, что Чаус пять лет скрывался от правосудия, просил убежища в Молдове, где учится его сын, поэтому есть риск, что в случае изменения меры пресечения экс-судья может сбежать.

Следующее заседание состоится 30 ноября.

Чаус пришел сегодня на заседание Высшего антикоррупционного суда в бронежилете.

Контекст:

Чауса в Украине обвиняют во взяточничестве. 6 сентября 2016 года Верховная Рада сняла с Чауса неприкосновенность. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре говорили в тот день, что Чаус бежал в оккупированный Крым. 12 сентября Соломенский суд санкционировал его задержание, а в ноябре Интерпол объявил в международный розыск

В марте 2017 года стало известно, что Чаус задержан в Кишиневе. Он пытался получить политическое убежище в Молдове. Решение по этому вопросу ожидалось в конце апреля 2021 года. Украинские власти добивались экстрадиции Чауса, но, как заявил адвокат экс-судьи, 14 сентября суд в Молдове отказал в экстрадиции.

3 апреля 2021 года Чауса похитили в центре Кишинева. По данным министерства внутренних дел страны, экс-судью похитила группа лиц, которая покинула территорию Молдовы через границу с Украиной. Похитители вели переписку на украинском. Двоих подозреваемых молдавским правоохранителям удалось задержать.

НАБУ и Нацполиция Украины заявили 5 апреля, что ничего не знают о похищении. Позже в СБУ сообщили, что расследуют похищение и незаконную переправку экс-судьи через границу

30 июля стало известно, что Чауса обнаружили в селе в Винницкой области. Как сообщил директор НАБУ Артем Сытник, Чауса забрали сотрудники СБУ и вертолетом доставили в Киев.

Вечером 3 августа детективы НАБУ задержали Чауса в больнице "Феофания". О его местонахождении в бюро сообщила СБУ.

4 августа Высший антикоррупционный суд в закрытом режиме избрал Чаусу меру пресечения и отправил его под круглосуточный домашний арест. Срок действия меры пресечения истекает в декабре

Адвокат Ростислав Кравец заявил, что у Чауса после похищения проблемы со здоровьем, но из-за домашнего ареста он не может попасть к врачу, и подал апелляцию. Апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы. Во время рассмотрения апелляции Чаус рассказал, что сидел в подвале в маске четыре месяца.

15 ноября 2021 года в суд было передано дело о получении Чаусом взятки в $150 тыс. Ему грозит лишение свободы на срок от восьми до 12 лет.

Теги: Украина, Молдова, прокуратура, взятка, Николай Чаус, домашний арест, электронный браслет
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