Адвокат в суде заявил, что Чаус потерял слух. ВАКС отложил заседание на неделю

Адвокат Чауса Юрий Денисенко подал ходатайство о перерыве, так как, по его словам, Чаус ничего не слышит.

"Просим объявить перерыв, чтобы мой подзащитный посетил ЛОР-институт, где бы ему сделали аудиометрию, потому что он ничего не слышит. Ему нужно поставить диагноз и назначить лечение. Мы вчера собрались в офисе для работы, он громко говорил, сам себя не слышал. Нужно, чтобы аудиометрия определила, нужно ли ему терапевтическое или хирургическое вмешательство", – сказал защитник.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Алина Жовницкая поддержала ходатайство.

Как пишет "Судовий репортер", в прошлый раз прокурор огласил обвинительный акт и ожидалось, что на этом заседании со вступительными речами выступят обвиняемый Чаус и его защитники.