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ПОЛИТИКА

Украинской разведке известно, кто помог Чаусу покинуть территорию Украины в 2016 году – Буданов

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Чаус сейчас находится в Украине под домашним арестом
Чаус сейчас находится в Украине под домашним арестом
Фото: vru.gov.ua (архив)

Главному управлению разведки Минобороны известно, кто помог экс-судье Днепровского райсуда Киева Николаю Чаусу покинуть территорию Украины в 2016 году.

Об этом руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил в эфире канала "1+1" вечером 18 ноября, отвечая на вопрос экс-нардепа Сергея Лещенко, который спрашивал, "кто помогал из числа руководства ГУР Минобороны Чаусу бежать из Украины". 

"Да, известно. Все необходимые показания, если это потребуется, мы предоставим следственным органам и суду. И еще раз говорю: я как представитель специальных служб никогда не комментирую деятельность специальных служб", – отметил Буданов. 

Контекст:

Чауса в Украине обвиняют во взяточничестве. 6 сентября 2016 года Верховная Рада сняла с Чауса неприкосновенность. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре говорили в тот день, что Чаус бежал в оккупированный Крым. 12 сентября Соломенский суд санкционировал его задержание, а в ноябре Интерпол объявил в международный розыск

15 ноября 2021 года в суд было передано дело о получении Чаусом взятки в $150 тыс. Ему грозит лишение свободы на срок от восьми до 12 лет. 

В марте 2017 года стало известно, что Чаус задержан в Кишиневе. Он пытался получить политическое убежище в Молдове. Решение по этому вопросу ожидалось в конце апреля 2021 года. Украинские власти добивались экстрадиции Чауса, но, как заявил адвокат экс-судьи, 14 сентября суд в Молдове отказал в экстрадиции.

3 апреля 2021 года Чауса похитили в центре Кишинева. По данным министерства внутренних дел страны, экс-судью похитила группа лиц, которая покинула территорию Молдовы через границу с Украиной. Похитители вели переписку на украинском. Двоих подозреваемых молдавским правоохранителям удалось задержать.

НАБУ и Нацполиция Украины заявили 5 апреля, что ничего не знают о похищении. Позже в СБУ сообщили, что расследуют похищение и незаконную переправку экс-судьи через границу

30 июля стало известно, что Чауса обнаружили в селе в Винницкой области. Как сообщил директор НАБУ Артем Сытник, Чауса забрали сотрудники СБУ и вертолетом доставили в Киев.

Вечером 3 августа детективы НАБУ задержали Чауса в больнице "Феофания". О его местонахождении в бюро сообщила СБУ.

4 августа Высший антикоррупционный суд в закрытом режиме избрал Чаусу меру пресечения и отправил его под круглосуточный домашний арест. Срок действия меры пресечения истекает в декабре

Адвокат Ростислав Кравец заявил, что у Чауса после похищения проблемы со здоровьем, но из-за домашнего ареста он не может попасть к врачу, и подал апелляцию. Апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы. Во время рассмотрения апелляции Чаус рассказал, что сидел в подвале в маске четыре месяца.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: граница, разведка, Николай Чаус, ГУР Минобороны Украины, Кирилл Буданов
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