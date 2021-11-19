Украинской разведке известно, кто помог Чаусу покинуть территорию Украины в 2016 году – Буданов

Чаус сейчас находится в Украине под домашним арестом Фото: vru.gov.ua (архив)

Об этом руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил в эфире канала "1+1" вечером 18 ноября, отвечая на вопрос экс-нардепа Сергея Лещенко, который спрашивал, "кто помогал из числа руководства ГУР Минобороны Чаусу бежать из Украины".

"Да, известно. Все необходимые показания, если это потребуется, мы предоставим следственным органам и суду. И еще раз говорю: я как представитель специальных служб никогда не комментирую деятельность специальных служб", – отметил Буданов.