РФ хочет радикальных изменений в отношениях с НАТО и стремится положить в прямом смысле слова карты на стол – МИД

Рябков заявил, что РФ ждет "именно натовского" шага навстречу и прорыва в отношениях с Альянсом Фото: ЕРА

"Нужны радикальные изменения вообще самой канвы наших отношений, ее матрицы, ее рамок. [...] Нужен прорыв, нужен реальный шаг навстречу России. Шаг именно натовский. А не шаг России навстречу НАТО с точки зрения модификации ее позиций по ключевым вопросам. Если этого, против ожиданий, не произойдет, вопрос будет рассматриваться и оценки ситуации будут даваться с учетом всей совокупности факторов. [...] Не пытаясь каким-то образом опередить события, могу сказать, что очень не хотелось бы столкнуться с ситуацией, когда страны НАТО во главе с США совершат такую ошибку и вновь будут действовать в ущерб и собственной безопасности и безопасности всего европейского континента", – заявил он, отметив, что Москва неоднократно высказывала свою позицию и доводы по этому поводу.

По словам Рябкова, с дальнейшими действиями определится после встреч, запланированных на 12-е и 13 января – с представителями НАТО и ОБСЕ.

Говоря о дипломатической тактике РФ, замглавы МИД сказал, что требования России – проекты документов по так называемым гарантиям безопасности – "сформулированы прямо, твердо и без элементов двусмысленности".

"Нас упрекают в том, что это попытка оказать давление. Это можно назвать как угодно. По большому счету это стремление положить в прямом смысле слова карты на стол и показать, что мы говорим и делаем то, что думаем", – добавил он.

Рябков возглавляет российскую делегацию .