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РФ хочет радикальных изменений в отношениях с НАТО и стремится положить в прямом смысле слова карты на стол – МИД

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Рябков заявил, что РФ ждет "именно натовского" шага навстречу и прорыва в отношениях с Альянсом
Рябков заявил, что РФ ждет "именно натовского" шага навстречу и прорыва в отношениях с Альянсом
Фото: ЕРА

Россия хочет добиться радикальных изменений в отношениях с НАТО. Об этом замглавы министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил на брифинге по итогам переговоров с США по "гарантиям безопасности" в Женеве, трансляцию вело агентство РБК.

"Нужны радикальные изменения вообще самой канвы наших отношений, ее матрицы, ее рамок. [...] Нужен прорыв, нужен реальный шаг навстречу России. Шаг именно натовский. А не шаг России навстречу НАТО с точки зрения модификации ее позиций по ключевым вопросам. Если этого, против ожиданий, не произойдет, вопрос будет рассматриваться и оценки ситуации будут даваться с учетом всей совокупности факторов. [...] Не пытаясь каким-то образом опередить события, могу сказать, что очень не хотелось бы столкнуться с ситуацией, когда страны НАТО во главе с США совершат такую ошибку и вновь будут действовать в ущерб и собственной безопасности и безопасности всего европейского континента", – заявил он, отметив, что Москва неоднократно высказывала свою позицию и доводы по этому поводу. 

По словам Рябкова, с дальнейшими действиями определится после встреч, запланированных на 12-е и 13 января – с представителями НАТО и ОБСЕ. 

Говоря о дипломатической тактике РФ, замглавы МИД сказал, что требования России – проекты документов по так называемым гарантиям безопасности – "сформулированы прямо, твердо и без элементов двусмысленности". 

"Нас упрекают в том, что это попытка оказать давление. Это можно назвать как угодно. По большому счету это стремление положить в прямом смысле слова карты на стол и показать, что мы говорим и делаем то, что думаем", – добавил он.

Рябков возглавляет российскую делегацию . 

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

Президент РФ Владимир Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

29 декабря в Госдепартаменте США сообщили, что в январе проведут переговоры с Москвой по требованиям относительно "гарантий безопасности": 10 января состоялся диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности, 12 января Россия и НАТО планируют провести встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.

Госсекретарь США Энтони Блинкен говорил 7 января, что во время переговоров между США и РФ в центре внимания будет "агрессия России по отношению к Украине".

Американскую делегацию на переговорах по требованиям Москвы относительно гарантий безопасности возглавляет первый замгоссекретаря Уэнди Шерман, российскую – Рябков. 9 января Рябков и Шерман провели более чем двухчасовую встречу в Женеве.  Замгоссекретаря США подчеркнула "свободу суверенных наций выбирать для себя союзы". 

10 января прошел основной раунд их переговоров, беседа продолжалась около 7,5 часов. Рябков после переговоров сказал, что США из-за стягивания Россией войск к украинско-российской границе выдвинули претензии и "определенные угрозы" Москве, а российская делегация заверила, что РФ не планирует нападать на Украину. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, США, Украина, НАТО, Женева, МИД России, переговоры, российская агрессия, Сергей Рябков
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