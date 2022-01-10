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В Женеве стартовали переговоры США и РФ по безопасности. В центре внимания – Украина

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Делегации США и РФ возглавили Шерман и Рябков
Делегации США и РФ возглавили Шерман и Рябков
Фото: EPA

Соединенные Штаты и РФ в Женеве (Швейцария) начали переговоры по гарантиям безопасности. Об этом 10 января написало российское агентство "РИА Новости".

Начало переговоров с РФ подтвердили в Госдепартаменте США, сообщила в Twitter журналист CNN Дженнифер Хенслер. Она отметила, что диалог двух делегаций начался в 8.55 по местному времени (9.55 по Киеву).

Встреча проходит в закрытом формате на территории постпредставительства США при отделении ООН.

"РИА Новости" опубликовало в Telegram видео прибытия делегаций РФ и Штатов на переговоры 10 января.

Российская делегация прибыла в Швейцарию 9 января, в ее состав вошли представители МИД и минобороны РФ. Возглавляет ее замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

Американскую делегацию в Женеве возглавила первый заместитель госсекретаря Венди Шерман.

Вечером 9 января, накануне основного раунда переговоров, Рябков и Шерман провели более чем двухчасовую встречу.

"Заместитель госсекретаря подчеркнула приверженность Соединенных Штатов международным принципам суверенитета, территориальной целостности и свободы суверенных наций выбирать свои собственные союзы. Заместитель госсекретаря подтвердила, что Соединенные Штаты будут приветствовать подлинный прогресс посредством дипломатии. Соединенные Штаты обсудят определенные двусторонние вопросы с Россией на встрече диалога стратегической стабильности, но не будут обсуждать европейскую безопасность без наших европейских союзников и партнеров", – сказал спикер Госдепартамента США Нед Прайс.

Шерман на встрече подчеркнула, что обсуждение некоторых вопросов будет отложено до заседания Совета Россия – НАТО в Брюсселе и заседания постоянного совета ОБСЕ в Вене.

По словам Рябкова, "разговор был сложный, но деловой".

Замглавы МИД РФ в комментарии российскому "Интерфаксу" заявлял утром 9 января, что в Москве "совершенно нет" оптимизма относительно предстоящих контактов с США.

В Вашингтоне также не ожидают "прорывов" от запланированных на ближайшее время переговоров с Россией, отмечал госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

По его словам, было бы очень трудно достичь реального прогресса, пока продолжается эскалация, когда Россия "приставила пистолет к голове Украины со 100 тыс. военнослужащих у ее границ и возможностью удвоить их число в очень короткие сроки".

В то же время, по его словам, возможен диалог с РФ по ряду вопросов. Например, могут быть основания для продления Договора о ракетах средней и меньшей дальности с Россией, который ранее был расторгнут.

Рябков в интервью российскому "Первому каналу" заявил 10 января, что позиция России на переговорах с США по гарантиям безопасности неизменна – "к компромиссам должна готовиться американская сторона". 

Шерман написала в Twitter, что США "не будут обсуждать европейскую безопасность без союзников и партнеров".

Как сообщали чиновники администрации США, Штаты готовы обсудить на переговорах с РФ определенные ограниченные аспекты своей политики безопасности в Европе, но любые договоренности будут зависеть от устранения угроз Украине со стороны России.

Они отметили, что никакие решения не будут приниматься без согласия Украины или НАТО. При этом, по словам чиновников, США ни в коем случае не будут сокращать свое военное присутствие или военный арсенал в Восточной Европе, как того требует РФ.

Также в администрации США категорически отвергли требования России о том, что НАТО больше не будет расширяться на восток.

Блинкен говорил 7 января, что во время переговоров между США и РФ в центре внимания будет "агрессия России по отношению к Украине".

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

Президент РФ Владимир Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

29 декабря в Госдепартаменте США сообщили, что в январе проведут переговоры с Москвой по требованиям относительно "гарантий безопасности": 10 января состоится диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности, 12 января Россия и НАТО планируют провести встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.

Теги: Россия, США, Украина, ООН, Швейцария, Женева, МИД России, переговоры, агрессия, угрозы, безопасность, Сергей Рябков, встреча, заседание, Венди Шерман, Нед Прайс
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