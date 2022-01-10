В Женеве стартовали переговоры США и РФ по безопасности. В центре внимания – Украина

Начало переговоров с РФ подтвердили в Госдепартаменте США, сообщила в Twitter журналист CNN Дженнифер Хенслер. Она отметила, что диалог двух делегаций начался в 8.55 по местному времени (9.55 по Киеву).

Talks between American and Russian officials are underway in Geneva, Switzerland, according a US State Department spokesperson.



The Strategic Stability Dialogue began at 8:55am local Geneva time, the spokesperson said. — Jennifer Hansler (@jmhansler) January 10, 2022

Встреча проходит в закрытом формате на территории постпредставительства США при отделении ООН.

"РИА Новости" опубликовало в Telegram видео прибытия делегаций РФ и Штатов на переговоры 10 января.

Российская делегация прибыла в Швейцарию 9 января, в ее состав вошли представители МИД и минобороны РФ. Возглавляет ее замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

Американскую делегацию в Женеве возглавила первый заместитель госсекретаря Венди Шерман.

Вечером 9 января, накануне основного раунда переговоров, Рябков и Шерман провели более чем двухчасовую встречу.

"Заместитель госсекретаря подчеркнула приверженность Соединенных Штатов международным принципам суверенитета, территориальной целостности и свободы суверенных наций выбирать свои собственные союзы. Заместитель госсекретаря подтвердила, что Соединенные Штаты будут приветствовать подлинный прогресс посредством дипломатии. Соединенные Штаты обсудят определенные двусторонние вопросы с Россией на встрече диалога стратегической стабильности, но не будут обсуждать европейскую безопасность без наших европейских союзников и партнеров", – сказал спикер Госдепартамента США Нед Прайс.

Шерман на встрече подчеркнула, что обсуждение некоторых вопросов будет отложено до заседания Совета Россия – НАТО в Брюсселе и заседания постоянного совета ОБСЕ в Вене.

По словам Рябкова, "разговор был сложный, но деловой".

Замглавы МИД РФ в комментарии российскому "Интерфаксу" заявлял утром 9 января, что в Москве "совершенно нет" оптимизма относительно предстоящих контактов с США.

В Вашингтоне также не ожидают "прорывов" от запланированных на ближайшее время переговоров с Россией, отмечал госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

По его словам, было бы очень трудно достичь реального прогресса, пока продолжается эскалация, когда Россия "приставила пистолет к голове Украины со 100 тыс. военнослужащих у ее границ и возможностью удвоить их число в очень короткие сроки".

В то же время, по его словам, возможен диалог с РФ по ряду вопросов. Например, могут быть основания для продления Договора о ракетах средней и меньшей дальности с Россией, который ранее был расторгнут.

Рябков в интервью российскому "Первому каналу" заявил 10 января, что позиция России на переговорах с США по гарантиям безопасности неизменна – "к компромиссам должна готовиться американская сторона".

Шерман написала в Twitter, что США "не будут обсуждать европейскую безопасность без союзников и партнеров".

The extraordinary session of the bilateral Strategic Stability Dialogue is now underway in Geneva. The U.S. will listen to Russia’s concerns and share our own, but we have been clear we will not discuss European security without our Allies and partners. pic.twitter.com/QkYlu1HdhU — Wendy R. Sherman (@DeputySecState) January 10, 2022

Как сообщали чиновники администрации США, Штаты готовы обсудить на переговорах с РФ определенные ограниченные аспекты своей политики безопасности в Европе, но любые договоренности будут зависеть от устранения угроз Украине со стороны России.

Они отметили, что никакие решения не будут приниматься без согласия Украины или НАТО. При этом, по словам чиновников, США ни в коем случае не будут сокращать свое военное присутствие или военный арсенал в Восточной Европе, как того требует РФ.

Также в администрации США категорически отвергли требования России о том, что НАТО больше не будет расширяться на восток.

Блинкен говорил 7 января, что во время переговоров между США и РФ в центре внимания будет "агрессия России по отношению к Украине".