Делегация РФ прибыла в Женеву на переговоры с США по гарантиям безопасности. Они начнутся 9 января в "узком составе"

ТАСС отмечает, что в состав российской межведомственной делегации вошли представители МИД и минобороны РФ.

Возглавляет ее замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала в эфире телеканала "Россия 1", что на вечер 9 января "намечен первый раунд узкого состава переговоров с американцами по проблематике безопасности", ее цитирует ТАСС.

10 января "эта работа будет продолжена уже в широком формате", добавила Захарова.

По ее словам, РФ "идет на переговоры с США по гарантиям безопасности с рабочим настроем".

Рябков в комментарии российскому "Интерфаксу" заявил 9 января, что у РФ "совершенно нет" оптимизма относительно предстоящих контактов с США.

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен говорил 7 января, что во время переговоров между США и РФ в центре внимания будет "агрессия России в отношении Украины".

Американскую делегацию в Женеве возглавит первый заместитель Блинкена Венди Шерман.