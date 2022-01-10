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"Отклонений просто не может быть". Глава делегации РФ заявил, что США следует готовиться к компромиссам на переговорах по безопасности

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Рябков говорил 9 января, что у РФ "совершенно нет" оптимизма относительно предстоящих контактов с США
Рябков говорил 9 января, что у РФ "совершенно нет" оптимизма относительно предстоящих контактов с США
Фото: Russian Foreign Ministry - МИД России / Facebook

Позиция России на переговорах с США по гарантиям безопасности неизменна, Штатам нужно готовиться идти на уступки. Об этом 10 января в эфире российского "Первого канала" заявил замминистра иностранных дел, глава делегации РФ Сергей Рябков.

"К компромиссам должна готовиться американская сторона. Российская сторона приехала сюда с четкой позицией, которая содержит ряд элементов, на мой взгляд, вполне понятных и сформулированных настолько четко, в том числе на высшем уровне, что отклонений от этих наших подходов просто не может быть", – сказал Рябков.

Делегация РФ прибыла в Женеву на переговоры с США по гарантиям безопасности 9 января, в ее состав вошли представители МИД и минобороны РФ.

Рябков в комментарии российскому "Интерфаксу" заявил, что у РФ "совершенно нет" оптимизма относительно предстоящих контактов с США.

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен говорил 7 января, что во время переговоров между США и РФ в центре внимания будет "агрессия России в отношении Украины".

Американскую делегацию на переговорах с РФ возглавляет первый заместитель Блинкена Венди Шерман.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

Президент РФ Владимир Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

29 декабря в Госдепартаменте США сообщили, что в январе проведут переговоры с Москвой по требованиям относительно "гарантий безопасности": 10 января состоится диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности, 12 января Россия и НАТО планируют провести встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.

Теги: Россия, США, Женева, Госдепартамент США, МИД России, переговоры, безопасность, Сергей Рябков, встреча, Венди Шерман
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