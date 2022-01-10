"Отклонений просто не может быть". Глава делегации РФ заявил, что США следует готовиться к компромиссам на переговорах по безопасности

Рябков говорил 9 января, что у РФ "совершенно нет" оптимизма относительно предстоящих контактов с США Фото: Russian Foreign Ministry - МИД России / Facebook

"К компромиссам должна готовиться американская сторона. Российская сторона приехала сюда с четкой позицией, которая содержит ряд элементов, на мой взгляд, вполне понятных и сформулированных настолько четко, в том числе на высшем уровне, что отклонений от этих наших подходов просто не может быть", – сказал Рябков.

Делегация РФ прибыла в Женеву на переговоры с США по гарантиям безопасности 9 января, в ее состав вошли представители МИД и минобороны РФ.

Рябков в комментарии российскому "Интерфаксу" заявил, что у РФ "совершенно нет" оптимизма относительно предстоящих контактов с США.

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен говорил 7 января, что во время переговоров между США и РФ в центре внимания будет "агрессия России в отношении Украины".

Американскую делегацию на переговорах с РФ возглавляет первый заместитель Блинкена Венди Шерман.