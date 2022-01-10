В Женеве завершились переговоры США и РФ по гарантиям безопасности. Они длились почти восемь часов

Российскую делегацию возглавляли замминистра иностранных дел Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин, делегацию США – первый замгоссекретаря Уэнди Шерман.

Переговоры проходили на территории постпредставительства США при отделении ООН в Женеве в закрытом формате.

Они начались в 8.55 по местному времени (9.55 по Киеву) и продолжались около 7,5 часов без учета перерыва на обед, сообщила в Twitter журналист CNN Дженнифер Хенслер, ссылаясь на слова представителя Госдепартамента США.

JUST IN: Talks between US and Russian officials in Geneva concluded at 4:32pm local time, according to a State Department spokesperson. They lasted roughly 7.5 hours, not accounting for a break for lunch. — Jennifer Hansler (@jmhansler) January 10, 2022

Брифинги по итогам переговоров еще не начались, однако перед консультациями Шерман писала в Twitter, что США "не будут обсуждать европейскую безопасность без союзников и партнеров", а госсекретарь США Энтони Блинкен говорил 7 января, что во время переговоров между США и РФ в центре внимания будет "агрессия России по отношению к Украине".

Вечером 9 января, накануне основного раунда переговоров, Рябков и Шерман провели более чем двухчасовую встречу.