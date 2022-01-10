Переговоры по "гарантиям безопасности". В МИД России пожаловались на угрозы со стороны США

Рябков: Мы объяснили коллегам, что никаких планов, намерений "напасть" на Украину у нас нет и быть не может Фото: ЕРА

Об этом глава российской делегации, замглавы министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил на брифинге по итогам переговоров в Женеве, трансляцию вело агентство РБК.

"Для нас не стало неожиданностью, что с американской стороны в духе известных заявлений официальных лиц администрации США последних дней и месяцев были выдвинуты претензии о сосредоточении российских войск вдоль границы с Украиной, высказаны определенные угрозы (как минимум предупреждения) в наш адрес. Мы объяснили коллегам, что никаких планов, намерений "напасть" на Украину у нас нет и быть не может, а все мероприятия по боевой подготовке войск и сил осуществляются в пределах нашей национальной территории", – сказал он.

Рябков, по его же словам, заверил собеседников, что оснований опасаться эскалации в связи с передвижениями и учениями российских войск нет.

Замглавы российского МИД также рассказал, что делегация РФ "четко отфиксировала" необходимость продвижения по трем "ключевым, неотменимым, неотъемлемым, абсолютно необходимым" направлениям для Москвы.

Эти три позиции, как говорит Рябков: получение гарантий нерасширения НАТО, получение гарантий неразмещения у российской границы вооружения, которое может поражать цели на территории РФ, и "отказ НАТО от материального освоения территории вступивших в НАТО государств за период после 1997 года".