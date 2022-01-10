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Переговоры по "гарантиям безопасности". В МИД России пожаловались на угрозы со стороны США

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Рябков: Мы объяснили коллегам, что никаких планов, намерений "напасть" на Украину у нас нет и быть не может
Рябков: Мы объяснили коллегам, что никаких планов, намерений "напасть" на Украину у нас нет и быть не может
Фото: ЕРА

Американская делегация во время переговоров по требованиям Москвы относительно "гарантий безопасности" выдвинула претензии России в связи со стягиванием российских войск к российско-украинской границе.

Об этом глава российской делегации, замглавы министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил на брифинге по итогам переговоров в Женеве, трансляцию вело агентство РБК

"Для нас не стало неожиданностью, что с американской стороны в духе известных заявлений официальных лиц администрации США последних дней и месяцев были выдвинуты претензии о сосредоточении российских войск вдоль границы с Украиной, высказаны определенные угрозы (как минимум предупреждения) в наш адрес. Мы объяснили коллегам, что никаких планов, намерений "напасть" на Украину у нас нет и быть не может, а все мероприятия по боевой подготовке войск и сил осуществляются в пределах нашей национальной территории", – сказал он. 

Рябков, по его же словам, заверил собеседников, что оснований опасаться эскалации в связи с передвижениями и учениями российских войск нет.

Замглавы российского МИД также рассказал, что делегация РФ "четко отфиксировала" необходимость продвижения по трем "ключевым, неотменимым, неотъемлемым, абсолютно необходимым" направлениям для Москвы. 

Эти три позиции, как говорит Рябков: получение гарантий нерасширения НАТО, получение гарантий неразмещения у российской границы вооружения, которое может поражать цели на территории РФ, и "отказ НАТО от материального освоения территории вступивших в НАТО государств за период после 1997 года". 

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

Президент РФ Владимир Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

29 декабря в Госдепартаменте США сообщили, что в январе проведут переговоры с Москвой по требованиям относительно "гарантий безопасности": 10 января состоялся диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности, 12 января Россия и НАТО планируют провести встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.

Госсекретарь США Энтони Блинкен говорил 7 января, что во время переговоров между США и РФ в центре внимания будет "агрессия России по отношению к Украине".

Американскую делегацию на переговорах в Женеве возглавляет первый замгоссекретаря Уэнди Шерман. 9 января Рябков и Шерман провели более чем двухчасовую встречу. Замгоссекретаря США подчеркнула "свободу суверенных наций выбирать для себя союзы". 

10 января прошел основной раунд их переговоров, беседа продолжалась около 7,5 часов.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, США, Украина, НАТО, МИД России, переговоры, Сергей Рябков, Венди Шерман
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