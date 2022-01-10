Россия не дала ответа на вопрос о деэскалации ситуации на границе с Украиной – замгоссекретаря США

"Я не думаю, что мы знаем ответ на этот вопрос", – сказала Шерман, отвечая на вопрос журналиста о том, есть ли у нее данные, указывающие на то, что Россия готова к деэскалации ситуации на границе с Украиной.
"Они могут доказать, что у них нет намерений вторгнуться [на территорию Украины], вернув военных обратно в места дислокации", – добавила замгоссекретаря США.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, который представлял РФ на переговорах в Женеве, по итогам консультаций заявил: российская делегация "объяснила коллегам, что никаких планов, намерений "напасть" на Украину у нас нет и быть не может".
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.
17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.
Президент РФ Владимир Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".
29 декабря в Госдепартаменте США сообщили, что в январе проведут переговоры с Москвой по требованиям относительно "гарантий безопасности": 10 января состоялся диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности, 12 января Россия и НАТО планируют провести встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.
Госсекретарь США Энтони Блинкен говорил 7 января, что во время переговоров между США и РФ в центре внимания будет "агрессия России по отношению к Украине".
9 января Рябков и Шерман провели более чем двухчасовую встречу. Замгоссекретаря США подчеркнула "свободу суверенных наций выбирать для себя союзы".
10 января прошел основной раунд их переговоров, беседа продолжалась около 7,5 часов.