Россия не дала ответа на вопрос о деэскалации ситуации на границе с Украиной – замгоссекретаря США

Шерман о России: Они могут доказать, что у них нет намерений вторгнуться в Украину, вернув военных обратно в места дислокации Фото: ЕРА

"Я не думаю, что мы знаем ответ на этот вопрос", – сказала Шерман, отвечая на вопрос журналиста о том, есть ли у нее данные, указывающие на то, что Россия готова к деэскалации ситуации на границе с Украиной.

"Они могут доказать, что у них нет намерений вторгнуться [на территорию Украины], вернув военных обратно в места дислокации", – добавила замгоссекретаря США.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, который представлял РФ на переговорах в Женеве, по итогам консультаций заявил: российская делегация "объяснила коллегам, что никаких планов, намерений "напасть" на Украину у нас нет и быть не может".