Замгоссекретаря США заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению

Шерман: Мы не откажемся от двухсторонней кооперации с суверенными государствами, которые хотят сотрудничать с США Фото: ЕРА

"Мы не позволим никому противоречить политике открытых дверей НАТО, которая всегда была центральной для Альянса. Мы не откажемся от двухсторонней кооперации с суверенными государствами, которые хотят сотрудничать с США", – подчеркнула Шерман.

По ее словам, США в ходе контактов с Россией не собираются принимать решения о судьбе Украины без участия Украины, о Европе – без Европы и о судьбе НАТО – без НАТО.

Вечером 10 января в Женеве завершились переговоры США и России по требованиям Москвы относительно "гарантий безопасности". Российскую делегацию возглавляли замминистра иностранных дел Сергей Рябков и замглавы минобороны Александр Фомин, делегацию США – Шерман.

Переговоры проходили на территории постпредставительства США при отделении ООН в Женеве в закрытом формате. Они продолжались около 7,5 часов без учета перерыва на обед.

Американская делегация во время переговоров выдвинула претензии России в связи со стягиванием российских войск к российско-украинской границе. Об этом заявил Рябков на брифинге по итогам встречи в Женеве.