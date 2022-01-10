Стефанишина: Любые переговоры по безопасности в Европе должны начинаться с вывода российских войск из Украины

Стороны обменялись мнениями по поводу российских предложений в сфере безопасности. По словам Стефанишиной, они являются ультиматумом, содержащим требования, несовместимые с принципами НАТО и демократического мира.
"Требования России к союзникам нельзя рассматривать как переговорную позицию. Агрессор не имеет права ставить условия, пока последний российский солдат и танк не покинут границы Украины. Мы видим, как Россия пытается сместить фокус дискуссии – угрожает новой войной и при этом не делает ни шага к мирному урегулированию в минском или нормандском форматах. Хочу подчеркнуть еще раз: любые переговоры по безопасности должны начинаться с вывода российских войск с территории Украины", – заявила вице-премьер.
Стефанишина отметила, что РФ может собрать достаточное количество сил у границы Украины, чтобы начать полномасштабное вторжение. Она призвала союзников сделать все возможное, чтобы предупредить такой сценарий.
Вице-премьер-министр также выразила надежду, что НАТО продемонстрирует единство в выработке эффективного противодействия военным и гибридным угрозам на следующем саммите НАТО в Мадриде.
"Мы рассчитываем, что фундаментальные принципы Альянса, такие как политика открытых дверей, не могут быть пересмотрены", – сказала Стефанишина.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что члены НАТО поддерживают право наций избирать свой путь.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.
17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.
Президент РФ Владимир Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".
29 декабря в Госдепартаменте США сообщили, что в январе проведут переговоры с Москвой по требованиям относительно "гарантий безопасности": 10 января состоялся диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности, 12 января Россия и НАТО планируют провести встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.
Госсекретарь США Энтони Блинкен говорил 7 января, что во время переговоров между США и РФ в центре внимания будет "агрессия России по отношению к Украине".
Американскую делегацию на переговорах по требованиям Москвы относительно гарантий безопасности возглавляет первый замгоссекретаря Уэнди Шерман, российскую – Рябков. 9 января Рябков и Шерман провели более чем двухчасовую встречу в Женеве. Замгоссекретаря США подчеркнула "свободу суверенных наций выбирать для себя союзы".
10 января прошел основной раунд их переговоров, беседа продолжалась около 7,5 часов. Рябков после переговоров сказал, что США из-за стягивания Россией войск к украинско-российской границе выдвинули претензии и "определенные угрозы" Москве, а российская делегация заверила, что РФ не планирует нападать на Украину.