Стефанишина: Любые переговоры по безопасности в Европе должны начинаться с вывода российских войск из Украины

Стефанишина: Требования России к союзникам нельзя рассматривать как переговорную позицию Фото: Офіс Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції / Facebook

Стороны обменялись мнениями по поводу российских предложений в сфере безопасности. По словам Стефанишиной, они являются ультиматумом, содержащим требования, несовместимые с принципами НАТО и демократического мира.

"Требования России к союзникам нельзя рассматривать как переговорную позицию. Агрессор не имеет права ставить условия, пока последний российский солдат и танк не покинут границы Украины. Мы видим, как Россия пытается сместить фокус дискуссии – угрожает новой войной и при этом не делает ни шага к мирному урегулированию в минском или нормандском форматах. Хочу подчеркнуть еще раз: любые переговоры по безопасности должны начинаться с вывода российских войск с территории Украины", – заявила вице-премьер.

Стефанишина отметила, что РФ может собрать достаточное количество сил у границы Украины, чтобы начать полномасштабное вторжение. Она призвала союзников сделать все возможное, чтобы предупредить такой сценарий.

Вице-премьер-министр также выразила надежду, что НАТО продемонстрирует единство в выработке эффективного противодействия военным и гибридным угрозам на следующем саммите НАТО в Мадриде.

"Мы рассчитываем, что фундаментальные принципы Альянса, такие как политика открытых дверей, не могут быть пересмотрены", – сказала Стефанишина.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что члены НАТО поддерживают право наций избирать свой путь.