В МИД России заявили, что повестка заседания РФ – НАТО еще не согласована

Об этом он сказал на брифинге по итогам переговоров России и США по "гарантиям безопасности", которые прошли в Женеве, трансляцию вело агентство РБК.
"Надо посмотреть, что будет происходить 12 января по натовской линии. Что касается работы по линии Россия – НАТО, то заседаний [Совета Россия – НАТО] не проводилось с 2019 года в силу невозможности для нас согласовать общеприемлемую повестку дня. Мы и сейчас, как я понимаю, если я не отстал от жизни, едем в Брюссель без согласованной повестки дня", – сказал Рябков.
По его словам, после заседания Совета Россия – НАТО, а также консультаций с представителями ОБСЕ 13 января Москва определится с дальнейшими шагами в переговорном процессе по "гарантиям безопасности".
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.
17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.
Президент РФ Владимир Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".
29 декабря в Госдепартаменте США сообщили, что в январе проведут переговоры с Москвой по требованиям относительно "гарантий безопасности": 10 января состоялся диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности, 12 января Россия и НАТО планируют провести встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.
Госсекретарь США Энтони Блинкен говорил 7 января, что во время переговоров между США и РФ в центре внимания будет "агрессия России по отношению к Украине".
Американскую делегацию на переговорах по требованиям Москвы относительно гарантий безопасности возглавляет первый замгоссекретаря Венди Шерман, российскую – Рябков. 9 января Рябков и Шерман провели более чем двухчасовую встречу в Женеве. Замгоссекретаря США подчеркнула "свободу суверенных наций выбирать для себя союзы".
10 января прошел основной раунд их переговоров, беседа продолжалась около 7,5 часов. Рябков после переговоров сказал, что США из-за стягивания Россией войск к украинско-российской границе выдвинули претензии и "определенные угрозы" Москве, а российская делегация заверила, что РФ не планирует нападать на Украину.