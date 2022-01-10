В МИД России заявили, что повестка заседания РФ – НАТО еще не согласована

Рябков: Если я не отстал от жизни, мы едем в Брюссель без согласованной повестки дня Фото: ЕРА

Об этом он сказал на брифинге по итогам переговоров России и США по "гарантиям безопасности", которые прошли в Женеве, трансляцию вело агентство РБК.

"Надо посмотреть, что будет происходить 12 января по натовской линии. Что касается работы по линии Россия – НАТО, то заседаний [Совета Россия – НАТО] не проводилось с 2019 года в силу невозможности для нас согласовать общеприемлемую повестку дня. Мы и сейчас, как я понимаю, если я не отстал от жизни, едем в Брюссель без согласованной повестки дня", – сказал Рябков.

По его словам, после заседания Совета Россия – НАТО, а также консультаций с представителями ОБСЕ 13 января Москва определится с дальнейшими шагами в переговорном процессе по "гарантиям безопасности".