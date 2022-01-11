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"Баланс между сдерживанием и диалогом". Шерман и Столтенберг обсудили подход к РФ накануне заседания Совета Россия – НАТО

Шерман и Столтенберг подтвердили единый подход НАТО к России, "балансирующий между сдерживанием и диалогом"
Шерман и Столтенберг подтвердили единый подход НАТО к России, "балансирующий между сдерживанием и диалогом"
Фото: Wendy R. Sherman / Twitter

Замглавы Госдепартамента США Венди Шерман и генсек НАТО Йенсом Столтенбергом встретились и обсудили политику в отношении РФ, а также Украину в преддверии заседания Совета Россия – НАТО. Об этом Шерман сообщила в Twitter 11 января.

"Йенс Столтенберг и я встретились, чтобы обсудить завтрашний Совет НАТО – Россия и необходимость в действиях России для деэскалации ситуации. Мы подтвердили единый подход НАТО по отношению к России, балансирующий между сдерживанием и диалогом, и подчеркнули нашу неизменную поддержку Украины", – написала она.

Шерман отметила, что она также проинформировала Североатлантический совет НАТО о дискуссиях с Россией в ходе диалога по стратегической стабильности 10 января в Женеве.

"Соединенные Штаты полны решимости работать в тесном сотрудничестве с нашими союзниками и партнерами, призывая к деэскалации и реагированию на кризис безопасности, вызванный Россией", – сообщила она.

В среду в Брюсселе состоится первое с 2019 года заседание Совета Россия – НАТО, на котором будет обсуждаться тема гарантий безопасности для России. Россию на заседании Совета РФ – НАТО будет представлять замглавы МИД Александр Грушко.

После заседания Столтенберг примет в среду участие в неформальной встрече министров обороны стран – членов Евросоюза во французском Бресте, сообщили во вторник в пресс-службе Альянса.

Контекст:

7 декабря президент РФ Владимир Путин во время разговора с президентом США Джо Байденом заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины. "Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", – сказал он.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. Россия также требует, чтобы войска и вооружение НАТО вернулось в рамки рубежей 1997 года (с тех пор в Альянс вступил ряд стран, включая Польшу).

29 декабря в Госдепартаменте США сообщили, что в январе проведут переговоры с Москвой по требованиям относительно "гарантий безопасности": на 10 января был назначен диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности, 12 января Россия и НАТО планируют провести встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.

Вечером 10 января в Женеве завершились переговоры США и России по требованиям Москвы относительно "гарантий безопасности". Российскую делегацию возглавляли замминистра иностранных дел Сергей Рябков и замглавы минобороны Александр Фомин, делегацию США – Шерман. Переговоры проходили в закрытом формате, они продолжались приблизительно 7,5 часа без учета перерыва на обед.

Американская делегация во время переговоров выдвинула претензии России в связи со стягиванием российских войск к российско-украинской границе. Шерман после переговоров заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению. Она также сообщила, что российская сторона на переговорах не дала прямого ответа на вопрос о том, готова ли она к деэскалации ситуации на границе с Украиной.

По итогам встречи государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что реального прогресса достичь в переговорах с РФ будет сложно, если она не изменит риторику и продолжит эскалацию своего военного наращивания.

Теги: Россия, США, НАТО, Госдепартамент США, Йенс Столтенберг, переговоры, российская агрессия, Венди Шерман
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