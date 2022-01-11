"Баланс между сдерживанием и диалогом". Шерман и Столтенберг обсудили подход к РФ накануне заседания Совета Россия – НАТО

Шерман и Столтенберг подтвердили единый подход НАТО к России, "балансирующий между сдерживанием и диалогом" Фото: Wendy R. Sherman / Twitter

"Йенс Столтенберг и я встретились, чтобы обсудить завтрашний Совет НАТО – Россия и необходимость в действиях России для деэскалации ситуации. Мы подтвердили единый подход НАТО по отношению к России, балансирующий между сдерживанием и диалогом, и подчеркнули нашу неизменную поддержку Украины", – написала она.

.@jensstoltenberg and I met to discuss tomorrow’s NATO-Russia Council and the need for Russian actions to de-escalate tensions. We affirmed a unified @NATO approach toward Russia balancing deterrence and dialogue, and stressed our unwavering support for Ukraine. pic.twitter.com/SOVNeLb4CY — Wendy R. Sherman (@DeputySecState) January 11, 2022

Шерман отметила, что она также проинформировала Североатлантический совет НАТО о дискуссиях с Россией в ходе диалога по стратегической стабильности 10 января в Женеве.

"Соединенные Штаты полны решимости работать в тесном сотрудничестве с нашими союзниками и партнерами, призывая к деэскалации и реагированию на кризис безопасности, вызванный Россией", – сообщила она.

I briefed the North Atlantic Council on yesterday’s discussions with Russia at the Strategic Stability Dialogue in Geneva. The United States is committed to working in lockstep with our Allies and partners to urge de-escalation and respond to the security crisis caused by Russia. pic.twitter.com/RKKIJ1IUbE — Wendy R. Sherman (@DeputySecState) January 11, 2022

В среду в Брюсселе состоится первое с 2019 года заседание Совета Россия – НАТО, на котором будет обсуждаться тема гарантий безопасности для России. Россию на заседании Совета РФ – НАТО будет представлять замглавы МИД Александр Грушко.

После заседания Столтенберг примет в среду участие в неформальной встрече министров обороны стран – членов Евросоюза во французском Бресте, сообщили во вторник в пресс-службе Альянса.