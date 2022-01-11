"Баланс между сдерживанием и диалогом". Шерман и Столтенберг обсудили подход к РФ накануне заседания Совета Россия – НАТО

"Йенс Столтенберг и я встретились, чтобы обсудить завтрашний Совет НАТО – Россия и необходимость в действиях России для деэскалации ситуации. Мы подтвердили единый подход НАТО по отношению к России, балансирующий между сдерживанием и диалогом, и подчеркнули нашу неизменную поддержку Украины", – написала она.
.@jensstoltenberg and I met to discuss tomorrow’s NATO-Russia Council and the need for Russian actions to de-escalate tensions. We affirmed a unified @NATO approach toward Russia balancing deterrence and dialogue, and stressed our unwavering support for Ukraine. pic.twitter.com/SOVNeLb4CY— Wendy R. Sherman (@DeputySecState) January 11, 2022
Шерман отметила, что она также проинформировала Североатлантический совет НАТО о дискуссиях с Россией в ходе диалога по стратегической стабильности 10 января в Женеве.
"Соединенные Штаты полны решимости работать в тесном сотрудничестве с нашими союзниками и партнерами, призывая к деэскалации и реагированию на кризис безопасности, вызванный Россией", – сообщила она.
I briefed the North Atlantic Council on yesterday’s discussions with Russia at the Strategic Stability Dialogue in Geneva. The United States is committed to working in lockstep with our Allies and partners to urge de-escalation and respond to the security crisis caused by Russia. pic.twitter.com/RKKIJ1IUbE— Wendy R. Sherman (@DeputySecState) January 11, 2022
В среду в Брюсселе состоится первое с 2019 года заседание Совета Россия – НАТО, на котором будет обсуждаться тема гарантий безопасности для России. Россию на заседании Совета РФ – НАТО будет представлять замглавы МИД Александр Грушко.
После заседания Столтенберг примет в среду участие в неформальной встрече министров обороны стран – членов Евросоюза во французском Бресте, сообщили во вторник в пресс-службе Альянса.
7 декабря президент РФ Владимир Путин во время разговора с президентом США Джо Байденом заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины. "Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", – сказал он.
17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. Россия также требует, чтобы войска и вооружение НАТО вернулось в рамки рубежей 1997 года (с тех пор в Альянс вступил ряд стран, включая Польшу).
29 декабря в Госдепартаменте США сообщили, что в январе проведут переговоры с Москвой по требованиям относительно "гарантий безопасности": на 10 января был назначен диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности, 12 января Россия и НАТО планируют провести встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.
Вечером 10 января в Женеве завершились переговоры США и России по требованиям Москвы относительно "гарантий безопасности". Российскую делегацию возглавляли замминистра иностранных дел Сергей Рябков и замглавы минобороны Александр Фомин, делегацию США – Шерман. Переговоры проходили в закрытом формате, они продолжались приблизительно 7,5 часа без учета перерыва на обед.
Американская делегация во время переговоров выдвинула претензии России в связи со стягиванием российских войск к российско-украинской границе. Шерман после переговоров заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению. Она также сообщила, что российская сторона на переговорах не дала прямого ответа на вопрос о том, готова ли она к деэскалации ситуации на границе с Украиной.
По итогам встречи государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что реального прогресса достичь в переговорах с РФ будет сложно, если она не изменит риторику и продолжит эскалацию своего военного наращивания.