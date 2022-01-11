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В Белом доме надеются, что Москва выберет "путь дипломатии", а не эскалации агрессии

Псаки подчеркнула, что США придерживаются позиции "никаких переговоров о Европе без Европы, никаких переговоров об Украине без Украины"
Псаки подчеркнула, что США придерживаются позиции "никаких переговоров о Европе без Европы, никаких переговоров об Украине без Украины"
Фото: EPA

Вашингтон по итогам переговоров США и России в Женеве надеется, что Москва изберет путь дипломатии. Об этом заявила на брифинге 10 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, стенограмма брифинга опубликована на сайте Белого дома.

Она подчеркнула, что переговоры в Женеве "были откровенными", но прошел пока только один из трех раундов переговоров. 

По ее словам, власти США считают, что на данном этапе у президента РФ Владимира Путина есть два пути. 

"Он может пойти по пути дипломатии – на этой неделе еще два раунда переговоров; мы считаем их тройным пакетом, что, я думаю, они также подтвердили со своей стороны, – или есть путь эскалации. Мы, безусловно, надеемся, что путь дипломатии – это путь, по которому они пойдут", – сказала Псаки. 

Она отметила, что в ходе переговоров США вновь напомнили России о том, какие последствия ее ожидают в случае вторжения в Украину.

На вопрос, как мог бы выглядеть выбор дипломатического пути со стороны РФ, Псаки напомнила, что сейчас неподалеку от границ Украины находится около 100 тыс. российских солдат.

"Очевидно, что вернуть эти войска в казармы, сообщив нам о своем намерении сделать это, – было бы простым способом продемонстрировать деэскалацию", – считает представитель Белого дома.

Она также подчеркнула, что США придерживаются позиции "никаких переговоров о Европе без Европы, никаких переговоров об Украине без Украины".

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

29 декабря в Госдепартаменте США сообщили, что в январе проведут переговоры с Москвой по требованиям относительно "гарантий безопасности": на 10 января был назначен диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности, 12 января Россия и НАТО планируют провести встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.

Вечером 10 января в Женеве завершились переговоры США и России по требованиям Москвы относительно "гарантий безопасности". Российскую делегацию возглавляли замминистра иностранных дел Сергей Рябков и замглавы минобороны Александр Фомин, делегацию США – замгоссекретаря США Венди Шерман. Переговоры проходили в закрытом формате, они продолжались около 7,5 часов без учета перерыва на обед.

Американская делегация во время переговоров выдвинула претензии России в связи со стягиванием российских войск к российско-украинской границе. Шерман после переговоров заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению. Она также сообщила, что российская сторона на переговорах не дала прямого ответа на вопрос о том, готова ли она к деэскалации ситуации на границе с Украиной.

По итогам встречи государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что реального прогресса достичь в переговорах с РФ будет сложно, если она не изменит риторику и продолжит эскалацию своего военного наращивания.

Теги: Россия, США, Джен Псаки, переговоры, Белый дом, российская агрессия, война в Украине
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