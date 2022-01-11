В Белом доме надеются, что Москва выберет "путь дипломатии", а не эскалации агрессии

Псаки подчеркнула, что США придерживаются позиции "никаких переговоров о Европе без Европы, никаких переговоров об Украине без Украины" Фото: EPA

Она подчеркнула, что переговоры в Женеве "были откровенными", но прошел пока только один из трех раундов переговоров.

По ее словам, власти США считают, что на данном этапе у президента РФ Владимира Путина есть два пути.

"Он может пойти по пути дипломатии – на этой неделе еще два раунда переговоров; мы считаем их тройным пакетом, что, я думаю, они также подтвердили со своей стороны, – или есть путь эскалации. Мы, безусловно, надеемся, что путь дипломатии – это путь, по которому они пойдут", – сказала Псаки.

Она отметила, что в ходе переговоров США вновь напомнили России о том, какие последствия ее ожидают в случае вторжения в Украину.

На вопрос, как мог бы выглядеть выбор дипломатического пути со стороны РФ, Псаки напомнила, что сейчас неподалеку от границ Украины находится около 100 тыс. российских солдат.

"Очевидно, что вернуть эти войска в казармы, сообщив нам о своем намерении сделать это, – было бы простым способом продемонстрировать деэскалацию", – считает представитель Белого дома.

Она также подчеркнула, что США придерживаются позиции "никаких переговоров о Европе без Европы, никаких переговоров об Украине без Украины".