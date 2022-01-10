Белый дом "тихо" выделил $200 млн на помощь Украине – CNN

"Администрация Байдена без лишнего шума санкционировала дополнительную помощь Украине в размере $200 млн в конце декабря на фоне наращивания российских войск вдоль границы Украины, что вызвало опасения возобновления вторжения", – написала она.

Журналистка уточнила, что получила эту информацию от четырех источников, но не уточнила, от каких.

The Biden administration quietly authorized an additional * 200 million in security assistance to Ukraine in late December amid a Russian troop buildup along Ukraine’s borders that has sparked fears of a renewed invasion, 4 sources tell me, @NatashaBertrand & @MarquardtA. — Kylie Atwood (@kylieatwood) January 10, 2022