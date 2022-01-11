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"Сверили часы с НАТО". В Офисе президента Украины рассказали, о чем просили Альянс накануне переговоров с РФ

Украинская сторона обсудила с союзниками и руководством Альянса подготовку к предстоящему саммиту НАТО в Мадриде, отметили в ОПУ
Украинская сторона обсудила с союзниками и руководством Альянса подготовку к предстоящему саммиту НАТО в Мадриде, отметили в ОПУ
Фото: depositphotos.com

На закрытом заседании комиссии Украина – НАТО украинская сторона "вооружила" страны – члены Североатлантического союза аргументами перед переговорами Альянса с РФ. Об этом 10 января сообщил в Facebook замглавы Офиса президента Украины (ОПУ) Игорь Жовква.

"Сверили часы с государствами – членами НАТО и вооружили их аргументами накануне запланированного диалога с Россией. Наши аргументы были услышаны и взяты в работу, – написал Жовква. – Выразили свою позицию все 30 союзников, и в каждом выступлении звучала поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины, а также высокая оценка того, что Украина остается сдержанной во время напряженной ситуации на ее границах и не подвергается на разного рода провокации".

По словам Жовквы, украинская сторона также "обсудила с союзниками и руководством Альянса подготовку к предстоящему саммиту НАТО в Мадриде".

"Отметил важность того, чтобы Украина не только должна быть приглашена на саммит как страна-партнер, но и были бы приняты четкие решения относительно ее дальнейшего движения к членству в НАТО, желательно с конкретными временными ориентирами. Над этим и будем работать, начиная с сегодняшнего дня, со всеми столицами государств – членов НАТО и со штаб-квартирой в Брюсселе" – сказал замглавы ОПУ.

Жовква подчеркнул, что во время большинства выступлений на заседании комиссии говорилось, что "будущее Украины в НАТО – это дело исключительно 30 членов НАТО и Украины как страны-аспиранта, и никого больше".

"И это вселяет осторожный оптимизм на успешный результат Мадрида и дальнейшее движение в НАТО" – резюмировал замглавы ОПУ.

https://www.facebook.com/igor.zhovkva/posts/10159712402584292

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг говорил 10 января перед началом заседания комиссии НАТО – Украина, что Североатлантический союз помогает Киеву двигаться к членству в организации посредством проведения реформ, достижения стандартов НАТО.

"Мы четко заявили, что мы никогда не пойдем на компромисс в отношении права любого государства в Европе выбирать свой путь, включая то, частью каких механизмов безопасности она хочет быть", – отметил Столтенберг.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, которая принимала участие в заседании комиссии, подчеркнула, что любые переговоры по безопасности в Европе должны начинаться с вывода российских войск из Украины.

Она также выразила надежду, что Альянс продемонстрирует единство в выработке эффективного противодействия военным и гибридным угрозам на саммите НАТО в Мадриде.

"Мы рассчитываем, что фундаментальные принципы Альянса, такие, как политика открытых дверей, не могут быть пересмотрены", – сказала Стефанишина.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил 10 января по итогам переговоров с США по безопасности, что Россия стремится получить "железобетонные" гарантии, что Украина никогда не станет членом НАТО, поскольку это, по убеждению Кремля, будет представлять серьезную угрозу нацбезопасности РФ, пишет РБК.

Он добавил, что в Москве хотели бы, чтобы на саммите в Мадриде НАТО юридически закрепил формулу "Украина и Грузия никогда не станут членами Североатлантического альянса".

Саммит НАТО в столице Испании состоится 29–30 июня 2022 года.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

10 декабря на фоне наращивания Россией численности войск у границы с Украиной и на оккупированных территориях министерство иностранных дел РФ опубликовало заявление, в котором Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО.

Столтенберг отклонил это требование. "Отношения НАТО с Украиной будут решать 30 союзников по НАТО и Украина – и никто другой", – подчеркнул он.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

В Госдепартаменте США сообщили, что в январе проведут переговоры с Москвой по этим требованиям: 10 января состоялся диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности, 12 января Россия и НАТО планируют провести встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.

Теги: Россия, США, Украина, НАТО, Грузия, переговоры, угрозы, Мадрид, саммит, безопасность, суверенитет, саммит НАТО, вступ, встреча, Игорь Жовква, заседание, членство
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