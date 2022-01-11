"Сверили часы с НАТО". В Офисе президента Украины рассказали, о чем просили Альянс накануне переговоров с РФ

Украинская сторона обсудила с союзниками и руководством Альянса подготовку к предстоящему саммиту НАТО в Мадриде, отметили в ОПУ Фото: depositphotos.com

"Сверили часы с государствами – членами НАТО и вооружили их аргументами накануне запланированного диалога с Россией. Наши аргументы были услышаны и взяты в работу, – написал Жовква. – Выразили свою позицию все 30 союзников, и в каждом выступлении звучала поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины, а также высокая оценка того, что Украина остается сдержанной во время напряженной ситуации на ее границах и не подвергается на разного рода провокации".

По словам Жовквы, украинская сторона также "обсудила с союзниками и руководством Альянса подготовку к предстоящему саммиту НАТО в Мадриде".

"Отметил важность того, чтобы Украина не только должна быть приглашена на саммит как страна-партнер, но и были бы приняты четкие решения относительно ее дальнейшего движения к членству в НАТО, желательно с конкретными временными ориентирами. Над этим и будем работать, начиная с сегодняшнего дня, со всеми столицами государств – членов НАТО и со штаб-квартирой в Брюсселе" – сказал замглавы ОПУ.

Жовква подчеркнул, что во время большинства выступлений на заседании комиссии говорилось, что "будущее Украины в НАТО – это дело исключительно 30 членов НАТО и Украины как страны-аспиранта, и никого больше".

"И это вселяет осторожный оптимизм на успешный результат Мадрида и дальнейшее движение в НАТО" – резюмировал замглавы ОПУ.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг говорил 10 января перед началом заседания комиссии НАТО – Украина, что Североатлантический союз помогает Киеву двигаться к членству в организации посредством проведения реформ, достижения стандартов НАТО.

"Мы четко заявили, что мы никогда не пойдем на компромисс в отношении права любого государства в Европе выбирать свой путь, включая то, частью каких механизмов безопасности она хочет быть", – отметил Столтенберг.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, которая принимала участие в заседании комиссии, подчеркнула, что любые переговоры по безопасности в Европе должны начинаться с вывода российских войск из Украины.

Она также выразила надежду, что Альянс продемонстрирует единство в выработке эффективного противодействия военным и гибридным угрозам на саммите НАТО в Мадриде.

"Мы рассчитываем, что фундаментальные принципы Альянса, такие, как политика открытых дверей, не могут быть пересмотрены", – сказала Стефанишина.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил 10 января по итогам переговоров с США по безопасности, что Россия стремится получить "железобетонные" гарантии, что Украина никогда не станет членом НАТО, поскольку это, по убеждению Кремля, будет представлять серьезную угрозу нацбезопасности РФ, пишет РБК.

Он добавил, что в Москве хотели бы, чтобы на саммите в Мадриде НАТО юридически закрепил формулу "Украина и Грузия никогда не станут членами Североатлантического альянса".

Саммит НАТО в столице Испании состоится 29–30 июня 2022 года.