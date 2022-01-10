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Столтенберг о ПДЧ для Украины: Мы помогаем двигаться к членству в НАТО

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Украина и 30 союзников по НАТО должны решить, когда Украина будет готова к членству в Альянсе, отметил Столтенберг
Украина и 30 союзников по НАТО должны решить, когда Украина будет готова к членству в Альянсе, отметил Столтенберг
Фото: nato.int

Североатлантический альянс помогает Украине в достижении критериев, необходимых для членства в НАТО, принимать решения по данному вопросу будут союзники и Украина.

Об этом на брифинге 10 января, перед началом заседания комиссии НАТО – Украина, заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. Текстовая версия мероприятия опубликована на сайте Союза.

Столтенберга спросили, не пришло ли время для НАТО предоставить Украине план действий по членству (ПДЧ) в Альянсе в рамках политики сдерживания по отношению к РФ.

"В отношении членства. Мы подтвердили, что поддерживаем решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году, и мы придерживаемся этого решения. Мы помогаем Украине продвигаться на пути к членству в НАТО посредством проведения реформ, достижения стандартов НАТО, – ответил Столтенберг. – И мы четко заявили, что мы никогда не пойдем на компромисс в отношении права любого государства в Европе выбирать свой путь, включая то, частью каких механизмов безопасности она хочет быть. Поэтому фундаментально, чтобы этот принцип никоим образом не был нарушен. Это означает, что Украина и 30 союзников по НАТО должны решить, когда Украина будет готова к членству. Никто не имеет права что-либо говорить об этом".

Контекст:

Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер сообщал, что Украина должна была получить ПДЧ в НАТО еще в 2008 году на саммите Альянса в Бухаресте, но союзники Соединенных Штатов по Альянсу опасались создания "автоматизма в направлении к членству".

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден говорил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время, отвечая на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что "это еще предстоит увидеть" и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

10 декабря на фоне наращивания Россией численности войск у границы с Украиной и на оккупированных территориях министерство иностранных дел РФ опубликовало заявление, в котором Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО.

Столтенберг отклонил это требование. "Отношения НАТО с Украиной будут решать 30 союзников по НАТО и Украина – и никто другой", – подчеркнул он.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

В Госдепартаменте США сообщили, что в январе проведут переговоры с Москвой по этим требованиям: 10 января состоится диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности, 12 января Россия и НАТО планируют провести встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.

Теги: Украина, НАТО, реформы, Йенс Столтенберг, вступ, брифинг, сотрудничество, членство, ПДЧ
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