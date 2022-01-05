НАТО пообещал Украине и Грузии место за столом, пора выполнить обещание – экс-генсек Альянса

Об этом говорится в письме экс-генсека Альянса, опубликованном 3 января Politico.
По словам Расмуссена, на саммите в Бухаресте Грузии и Украине "пообещали место за столом НАТО". Сейчас, по его мнению, "пора принять план действий, чтобы выполнить наше обещание".
В случае необходимости, это можно сделать при условии, что ст. 5 НАТО о коллективной обороне "распространяется только на территории, контролируемые Тбилиси и Киевом", добавил бывший генсек Альянса.
"Но понятно одно: НАТО не может проводить политику открытых дверей, когда в дверях стоит [президент РФ Владимир] Путин", – считает Расмуссен.
Он убежден, что США или Североатлантический союз "ни при каких обстоятельствах" не должны давать гарантий РФ относительно будущего расширения Альянса. Так как "Россия уже подписала Хартию ОБСЕ 1999 года, которая гарантирует, что "все государства-члены имеют право выбирать и изменять меры безопасности, включая соглашения об альянсах", отметил Расмуссен.
По его словам, в НАТО также "должны положить конец фактическому вето Путина относительно евроатлантических устремлений Украины и Грузии, которых они достигли в результате эскалации конфликтов в этих странах", их интенсивность глава Кремля "увеличивает или уменьшает в соответствии с его собственной повесткой дня".
Если НАТО отступит сейчас, то это будет послание, которое поймут, как демократические страны, полагающиеся на Альянс, так и автократы, которые "боятся нашей свободы", подчеркнул Расмуссен.
В то же время экс-генсек НАТО уверен, что в случае вторжения РФ украинцы будут готовы бороться за свою и европейскую свободу.
В декларации Бухарестского саммита НАТО говорится, что Альянс приветствует евроатлантические стремления относительно членства в НАТО Украины и Грузии. Страны – члены Альянса договорились, что оба государства станут членами НАТО. Принимать решение о ПДЧ для Украины и Грузии уполномочены министры иностранных дел стран – членов Североатлантического союза. "ПДЧ будет следующим шагом для Украины и Грузии на их пути к членству. Сегодня мы четко заявляем, что мы поддерживаем заявки этих стран относительно ПДЧ", – отмечается в документе.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.
7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.
Президент США Джо Байден говорил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время, отвечая на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что "это еще предстоит увидеть" и сначала Украина должна искоренить коррупцию.
10 декабря на фоне наращивания Россией численности войск у границы с Украиной и на оккупированных территориях министерство иностранных дел РФ опубликовало заявление, в котором Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отклонил это требование. "Отношения НАТО с Украиной будут решать 30 союзников по НАТО и Украина – и никто другой", – подчеркнул он.
17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.
В Госдепартаменте США сообщили, что в январе проведут переговоры с Москвой по этим требованиям: 10 января состоится диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности, 12 января Россия и НАТО планируют провести встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.