НАТО пообещал Украине и Грузии место за столом, пора выполнить обещание – экс-генсек Альянса

Об этом говорится в письме экс-генсека Альянса, опубликованном 3 января Politico.

По словам Расмуссена, на саммите в Бухаресте Грузии и Украине "пообещали место за столом НАТО". Сейчас, по его мнению, "пора принять план действий, чтобы выполнить наше обещание".

В случае необходимости, это можно сделать при условии, что ст. 5 НАТО о коллективной обороне "распространяется только на территории, контролируемые Тбилиси и Киевом", добавил бывший генсек Альянса.

"Но понятно одно: НАТО не может проводить политику открытых дверей, когда в дверях стоит [президент РФ Владимир] Путин", – считает Расмуссен.

Он убежден, что США или Североатлантический союз "ни при каких обстоятельствах" не должны давать гарантий РФ относительно будущего расширения Альянса. Так как "Россия уже подписала Хартию ОБСЕ 1999 года, которая гарантирует, что "все государства-члены имеют право выбирать и изменять меры безопасности, включая соглашения об альянсах", отметил Расмуссен.

По его словам, в НАТО также "должны положить конец фактическому вето Путина относительно евроатлантических устремлений Украины и Грузии, которых они достигли в результате эскалации конфликтов в этих странах", их интенсивность глава Кремля "увеличивает или уменьшает в соответствии с его собственной повесткой дня".

Если НАТО отступит сейчас, то это будет послание, которое поймут, как демократические страны, полагающиеся на Альянс, так и автократы, которые "боятся нашей свободы", подчеркнул Расмуссен.

В то же время экс-генсек НАТО уверен, что в случае вторжения РФ украинцы будут готовы бороться за свою и европейскую свободу.

В декларации Бухарестского саммита НАТО говорится, что Альянс приветствует евроатлантические стремления относительно членства в НАТО Украины и Грузии. Страны – члены Альянса договорились, что оба государства станут членами НАТО. Принимать решение о ПДЧ для Украины и Грузии уполномочены министры иностранных дел стран – членов Североатлантического союза. "ПДЧ будет следующим шагом для Украины и Грузии на их пути к членству. Сегодня мы четко заявляем, что мы поддерживаем заявки этих стран относительно ПДЧ", – отмечается в документе.