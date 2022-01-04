Вице-премьер Стефанишина: Украина не может постоянно находиться в подвешенном состоянии, мы должны понимать, что НАТО готово сделать следующий шаг

Стефанишина: Мы будем давить на такую стратегическую ясность до тех пор, пока мы ее не получим Фото: Офіс Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції / Facebook

О том, что Украина рассчитывает на участие в саммите НАТО в Мадриде в 2022 году, заявлял президент Владимир Зеленский. "Для нас самое важное – чтобы мы там присутствовали в том или ином виде, а также чтобы в 2022 году у нас был конкретный проект, конкретная перспектива, конкретика именно с датой, когда или в течение какого срока, опять-таки конкретно, нас видят равноправным членом Альянса", – говорил он.

По мнению Стефанишиной, "это абсолютно реалистичное с точки зрения Украины требование". По ее словам, украинская власть демонстрирует готовность выполнить все необходимые критерии, которые приведут к принятию этого политического решения "в рамках этой каденции парламента, президента, правительства с тем, чтобы НАТО могло назвать соответствующую дату". В частности, страна выполняет Годовые национальные программы, внедряет стандарты НАТО, проводит ряд реформ.

"Но поскольку речь идет о политическом консенсусе на фоне нагнетания напряжения со стороны РФ, Украина не может постоянно находиться в подвешенном состоянии. Мы должны понимать, что НАТО как минимум, даже не называя дату, готово сделать следующий шаг и двигаться в направлении подготовки к членству. Это может быть даже без получения Плана действий по членству, но такая стратегическая ясность важна", – сказала Стефанишина.

По словам вице-премьера, очень важно, чтобы страны Альянса отправили сигнал готовности двигаться в направлении реализации этого курса через определение либо конкретных временных рамок, либо конкретных шагов.

"Пока ни первого, ни второго мы не видим. Политически этот сигнал важен не только для Украины, но и для всех стран НАТО, понимающих вызовы по безопасности, гибридные вызовы в черноморском регионе и вообще на восточном фланге НАТО", – подчеркнула она.

Стефанишина отметила, что, за исключением военной агрессии РФ, Украина не находится в уникальных условиях по сравнению с другими государствами, которые стали членами НАТО в 2000-х, такими как Румыния, Болгария, страны Балтии. Каждая страна, двигаясь к членству в НАТО, проходила путь поиска консенсуса внутри Альянса, определенного противодействия расширению.

"Поэтому у нас нет завышенных ожиданий, что на саммите в Мадриде будет принято решение, что Украина станет членом НАТО. Но у нас нет ощущения, что мы должны снижать ставки. Мы будем давить на такую стратегическую ясность до тех пор, пока мы ее не получим", – сказала Стефанишина.

Она выразила надежду на то, что страны Альянса пригласят Украину для участия в саммите в Мадриде, чтобы закрепить приоритеты, обновить и определить новые цели партнерства, сформировать Индивидуальную программу партнерства Украины с НАТО, которая будет включать финансовую, техническую помощь, усиление взаимосовместимости.

Стефанишина подчеркнула, что вопросы вызовов безопасности в Европе не должны быть предметом закрытых или ограниченных переговоров нескольких игроков с Россией или России – с несколькими игроками.

"Для нас важно, чтобы все 30 стран НАТО осознавали те решения, которые будут приниматься, чтобы они не были доведены до сведения стран Альянса после завершения переговоров", – сказала она.