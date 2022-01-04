Вице-премьер Стефанишина: Украина не может постоянно находиться в подвешенном состоянии, мы должны понимать, что НАТО готово сделать следующий шаг

О том, что Украина рассчитывает на участие в саммите НАТО в Мадриде в 2022 году, заявлял президент Владимир Зеленский. "Для нас самое важное – чтобы мы там присутствовали в том или ином виде, а также чтобы в 2022 году у нас был конкретный проект, конкретная перспектива, конкретика именно с датой, когда или в течение какого срока, опять-таки конкретно, нас видят равноправным членом Альянса", – говорил он.
По мнению Стефанишиной, "это абсолютно реалистичное с точки зрения Украины требование". По ее словам, украинская власть демонстрирует готовность выполнить все необходимые критерии, которые приведут к принятию этого политического решения "в рамках этой каденции парламента, президента, правительства с тем, чтобы НАТО могло назвать соответствующую дату". В частности, страна выполняет Годовые национальные программы, внедряет стандарты НАТО, проводит ряд реформ.
"Но поскольку речь идет о политическом консенсусе на фоне нагнетания напряжения со стороны РФ, Украина не может постоянно находиться в подвешенном состоянии. Мы должны понимать, что НАТО как минимум, даже не называя дату, готово сделать следующий шаг и двигаться в направлении подготовки к членству. Это может быть даже без получения Плана действий по членству, но такая стратегическая ясность важна", – сказала Стефанишина.
По словам вице-премьера, очень важно, чтобы страны Альянса отправили сигнал готовности двигаться в направлении реализации этого курса через определение либо конкретных временных рамок, либо конкретных шагов.
"Пока ни первого, ни второго мы не видим. Политически этот сигнал важен не только для Украины, но и для всех стран НАТО, понимающих вызовы по безопасности, гибридные вызовы в черноморском регионе и вообще на восточном фланге НАТО", – подчеркнула она.
Стефанишина отметила, что, за исключением военной агрессии РФ, Украина не находится в уникальных условиях по сравнению с другими государствами, которые стали членами НАТО в 2000-х, такими как Румыния, Болгария, страны Балтии. Каждая страна, двигаясь к членству в НАТО, проходила путь поиска консенсуса внутри Альянса, определенного противодействия расширению.
"Поэтому у нас нет завышенных ожиданий, что на саммите в Мадриде будет принято решение, что Украина станет членом НАТО. Но у нас нет ощущения, что мы должны снижать ставки. Мы будем давить на такую стратегическую ясность до тех пор, пока мы ее не получим", – сказала Стефанишина.
Она выразила надежду на то, что страны Альянса пригласят Украину для участия в саммите в Мадриде, чтобы закрепить приоритеты, обновить и определить новые цели партнерства, сформировать Индивидуальную программу партнерства Украины с НАТО, которая будет включать финансовую, техническую помощь, усиление взаимосовместимости.
Стефанишина подчеркнула, что вопросы вызовов безопасности в Европе не должны быть предметом закрытых или ограниченных переговоров нескольких игроков с Россией или России – с несколькими игроками.
"Для нас важно, чтобы все 30 стран НАТО осознавали те решения, которые будут приниматься, чтобы они не были доведены до сведения стран Альянса после завершения переговоров", – сказала она.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.
7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.
Президент США Джо Байден говорил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время, отвечая на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что "это еще предстоит увидеть" и сначала Украина должна искоренить коррупцию.
10 декабря на фоне наращивания Россией численности войск у границы с Украиной и на оккупированных территориях Россия потребовала от Североатлантического союза официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отклонил это требование. "Отношения НАТО с Украиной будут решать 30 союзников по НАТО и Украина – и никто другой", – подчеркнул он.
17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.
В Госдепартаменте США сообщили, что в январе проведут переговоры с Москвой по этим требованиям: 10 января состоится диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности, 12 января Россия и НАТО планируют провести встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.