ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Зеленский о переговорах с Байденом: Сегодня речь идет о будущем не только Украины, но и мирового порядка

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский (на фото) провел телефонный разговор с Байденом
Зеленский (на фото) провел телефонный разговор с Байденом
Фото: president.gov.ua

Ключевой темой телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена стала ситуация на Донбассе и вдоль границ Украины. Об этом 3 января сообщил сайт Офиса президента.

Как отметили в ОП, телефонный разговор президентов Украины и США длился более полутора часа.

"Высоко ценю поддержку Соединенными Штатами нашего предложения провести в ближайшие дни заседание комиссии Украина – НАТО", – заявил Зеленский.

Он выразил благодарность Байдену за поддержку принципа "ничего об Украине без Украины", а также за готовность американской стороны принять решительные меры в случае очередной агрессии РФ против Украины.

Стороны обсудили шаги, которые делает Украина в рамках минского и нормандского форматов, и отметили важность дальнейших дипломатических усилий.

"Сегодня речь идет о будущем не только Украины, но и европейской безопасности и мирового порядка, основанного на правилах и демократических ценностях", – подчеркнул Зеленский.

Байден заявил, что США продолжают поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, а также ее евроинтеграционные устремления.

Помимо этого, лидеры двух государств обсудили экономические и энергетические вопросы.

В пресс-релизе Белого дома по итогам разговора сообщалось: "Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят решительно, если Россия продолжит вторжение в Украину". Отмечалось, что президент США в разговоре с президентом Украины подтвердил приверженность Соединенных Штатов, их союзников и партнеров принципу "ничего о тебе без тебя".

Зеленский, в свою очередь, сообщил, что лидеры государств "обсудили совместные действия Украины, США и партнеров по сохранению мира в Европе и недопущению дальнейшей эскалации, реформы и деолигархизацию".

Контекст:

Предыдущий разговор Байдена и Зеленского произошел 9 декабря, разговор продлился полтора часа. В целом это была "очень теплая беседа, очень откровенная", заявлял глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Байден тогда отметил, что США, их союзники и партнеры привержены принципу "никаких решений или обсуждений по Украине без Украины". Глава Белого дома подчеркнул, что решение о вступлении в НАТО, против которого выступает Россия, – это только решение украинского народа.

Лидеры двух стран также призвали РФ снизить напряжение, поскольку дипломатия – лучший способ добиться прогресса, сообщили в Белом доме.

Ранее телефонные разговоры Зеленского и Байдена прошли в апреле и в июне.

Кроме того, в сентябре президенты двух стран провели двухчасовую встречу в США, а в ноябре переговорили на полях климатической конференции в Шотландии.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

Президент РФ Владимир Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

Теги: США, Украина, НАТО, Джо Байден, агрессия, евроинтеграция, Владимир Зеленский, безопасность, суверенитет
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Как Человек-паук", "Фу, какое неудачное фото". Злата Огневич широко развела ноги перед камерой и показала промежность
"Как Человек-паук", "Фу, какое неудачное фото". Злата Огневич широко развела ноги перед камерой и показала промежность
"Росита непростая". Ляшко рассказал о жене, с которой познакомился в зале игральных автоматов 24 года назад
"Росита непростая". Ляшко рассказал о жене, с которой познакомился в зале игральных автоматов 24 года назад
"Спасибо, Юляш, что сделала моего друга счастливым, родила дочь". Известная певица вместе с вдовой Абдулова посетили его могилу
"Спасибо, Юляш, что сделала моего друга счастливым, родила дочь". Известная певица вместе с вдовой Абдулова посетили его могилу
"Очень дорого". Верка Сердючка с мамой в новогоднюю ночь выступили в отеле Дубая. СМИ озвучили их гонорар
"Очень дорого". Верка Сердючка с мамой в новогоднюю ночь выступили в отеле Дубая. СМИ озвучили их гонорар
"Горячая цыпочка". Рианна снялась без бюстгальтера
"Горячая цыпочка". Рианна снялась без бюстгальтера
"Так сексуально". Дита фон Тиз снялась топлес в трусах, имитирующих голое тело
"Так сексуально". Дита фон Тиз снялась топлес в трусах, имитирующих голое тело
"Пилотка супер". Глюк'oZa показала голый пах
"Пилотка – супер". Глюк'oZa показала голый пах
"Ничего не потерял. Наоборот – обогатился". Экс-нардеп Гаврилюк похвастался своими достижениями за прошлый год
"Ничего не потерял. Наоборот – обогатился". Экс-нардеп Гаврилюк похвастался своими достижениями за прошлый год
"Платье-огонь на девочке-бомбе". Каменских оголила грудь и бедро
"Платье-огонь на девочке-бомбе". Каменских оголила грудь и бедро
Олег Ляшко: Я украл один раз. Вытащил кошелек
Олег Ляшко: Я украл один раз. Вытащил кошелек
Рождественский штоллен. Рецепт праздничного кекса
Рождественский штоллен. Рецепт праздничного кекса
"Гантели стоят, Петя спит". Зеленский показал, что происходит в его тренажерном зале после встречи Нового года
"Гантели стоят, Петя спит". Зеленский показал, что происходит в его тренажерном зале после встречи Нового года
  Корогодский: В Милане ко мне подошла барышня и попросила примерить пиджак для ее мужа от покойника Версаче: он только умер
  Корогодский: В Милане ко мне подошла барышня и попросила примерить пиджак для ее мужа от покойника Версаче: он только умер G
Дмитрий ГОРДОН
"Маленький цветочек", "Бубочка". Блогер Вербинец засветила промежность в плавках, спущенных до лобка
"Маленький цветочек", "Бубочка". Блогер Вербинец засветила промежность в плавках, спущенных до лобка
"Вот это снежинка", "Милашная дочурка". Джанабаева показала восьмимесячную дочь в пышном платье
"Вот это снежинка", "Милашная дочурка". Джанабаева показала восьмимесячную дочь в пышном платье
"Сверкающая королева". Мадонна встретила Новый год в украшенной кристаллами балаклаве от украинского дизайнера Багинского. Фото
"Сверкающая королева". Мадонна встретила Новый год в украшенной кристаллами балаклаве от украинского дизайнера Багинского. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Папуля, мамуля. Стыдно, очень стыдно". Дочь продюсера Меладзе записала обращение к родителям, которые расстались восемь лет назад (337071)
2
"О боже, вау!" 55-летняя Сальма Хайек в купальнике с огромным декольте поздравила всех с Новым годом (94436)
3
72-летняя Пугачева снялась со своими восьмилетними детьми, девятилетней внучкой и 45-летним мужем. Видео (69814)
4
"Перестаралась, мы же знаем, сколько ей лет", "Молодец, держится". В сети обсуждают новое фото помолодевшей Тимошенко (63558)
5
"Хоть бы сиськи прикрыла", "Попка – супер". Королева в отражении зеркала засветила пятую точку (60904)
6
"Вау, какая жопка", "Иисусе", "Волочкова сейчас вены вскроет". Полностью голая и без макияжа Собчак позировала в бане (52891)
7
"Соска", "Смотрю на тебя – и у меня лишь одно желание". Каменских позировала в секси корсете-бюстье (47164)
8
"Твои бы ножки – да мне бы их на плечи". Лорак снялась в мини-платье и засветила грудь в декольте (37180)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS