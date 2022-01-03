Зеленский о переговорах с Байденом: Сегодня речь идет о будущем не только Украины, но и мирового порядка

Как отметили в ОП, телефонный разговор президентов Украины и США длился более полутора часа.

"Высоко ценю поддержку Соединенными Штатами нашего предложения провести в ближайшие дни заседание комиссии Украина – НАТО", – заявил Зеленский.

Он выразил благодарность Байдену за поддержку принципа "ничего об Украине без Украины", а также за готовность американской стороны принять решительные меры в случае очередной агрессии РФ против Украины.

Стороны обсудили шаги, которые делает Украина в рамках минского и нормандского форматов, и отметили важность дальнейших дипломатических усилий.

"Сегодня речь идет о будущем не только Украины, но и европейской безопасности и мирового порядка, основанного на правилах и демократических ценностях", – подчеркнул Зеленский.

Байден заявил, что США продолжают поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, а также ее евроинтеграционные устремления.

Помимо этого, лидеры двух государств обсудили экономические и энергетические вопросы.

В пресс-релизе Белого дома по итогам разговора сообщалось: "Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят решительно, если Россия продолжит вторжение в Украину". Отмечалось, что президент США в разговоре с президентом Украины подтвердил приверженность Соединенных Штатов, их союзников и партнеров принципу "ничего о тебе без тебя".

Зеленский, в свою очередь, сообщил, что лидеры государств "обсудили совместные действия Украины, США и партнеров по сохранению мира в Европе и недопущению дальнейшей эскалации, реформы и деолигархизацию".