Зеленский прокомментировал свой разговор с Байденом, не упомянув о российской агрессии

"Первый международный разговор года с президентом США доказывает особый характер наших отношений. Обсудили совместные действия Украины, США и партнеров по сохранению мира в Европе и недопущению дальнейшей эскалации, реформы и деолигархизацию. Ценим непреклонную поддержку Украины", – твитнул он.

Перша міжнародна розмова року із @POTUS доводить особливий характер наших відносин. Обговорили спільні дії , та партнерів зі збереження миру в Європі і недопущення подальшої ескалації, реформи та деолігархізацію. Цінуємо непохитну підтримку . — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 2, 2022

Военную угрозу со стороны России Зеленский в своем твите не упомянул.

В пресс-релизе Белого дома после разговора президентов США и Украины сообщалось, что "Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят решительно, если Россия продолжит вторжение в Украину".