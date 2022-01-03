Байден заявил Зеленскому, что, если РФ продолжит вторжение в Украину, ответ будет "решительным" – Белый дом

"Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят решительно, если Россия продолжит вторжение в Украину. Лидеры выразили поддержку дипломатическим усилиям, которые начнутся на следующей неделе", – говорится в сообщении.

Речь идет о диалоге между США и РФ по стратегической стабильности, который состоится 10 января, 12 января Россия и НАТО планируют провести встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.

Псаки отметила, что президент США в разговоре с Зеленским подтвердил приверженность Соединенных Штатов, их союзников и партнеров принципу "ничего о тебе без тебя".

"Он подтвердил приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины. Он также выразил поддержку мерам укрепления доверия для деэскалации напряженности на Донбассе и активной дипломатии для продвижения выполнения Минских соглашений в поддержку нормандского формата", – сообщили в Белом доме.