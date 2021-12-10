Зеленский: Путин заинтересован в переговорах с Байденом, больше ни с кем

Зеленский сказал, что США готовят серьезный пакет санкций в случае даже небольшой эскалации со стороны России Фото: president.gov.ua

Он также рассказал о своих впечатлениях о разговоре между главой Белого дома и президентом России Владимиром Путиным.

"Путин заинтересован в переговорах с президентом Байденом. Я считаю, что Путин не заинтересован в переговорах ни с кем больше", – сказал Зеленский.

По его словам, готовится серьезный пакет санкций против РФ в случае даже небольшой эскалации со стороны России.