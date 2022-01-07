ГОРДОН
 
 
МИР

Украину и Грузию пригласили на совещание министров обороны стран НАТО

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Совещание 30 глав оборонных ведомств и руководства НАТО пройдет в режиме онлайн
Совещание 30 глав оборонных ведомств и руководства НАТО пройдет в режиме онлайн
Фото: ЕРА

Украину и Грузию пригласили на совещание министров обороны стран НАТО, которое пройдет 12–13 января. Об этом говорится на сайте Альянса.

Совещание 30 глав оборонных ведомств и руководства НАТО пройдет в режиме онлайн.

На заседании 12 января участники совещания обсудят концепцию ведения боевых действий, будущие направления работы, связанные с ее внедрением, а также прогресс концепции сдерживания и обороны евроатлантического пространства.

На 13 января запланировано выступление генсека НАТО Йенса Столтенберга. В этот же день министры обороны Альянса встретятся с коллегами из Украины и Грузии, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью в их странах, а также реализацию реформ в оборонной сфере.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден говорил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время, отвечая на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что "это еще предстоит увидеть" и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

10 декабря на фоне наращивания Россией численности войск у границы с Украиной и на оккупированных территориях министерство иностранных дел РФ опубликовало заявление, в котором Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО.

Столтенберг отклонил это требование. "Отношения НАТО с Украиной будут решать 30 союзников по НАТО и Украина – и никто другой", – подчеркнул он.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

В Госдепартаменте США сообщили, что в январе проведут переговоры с Москвой по этим требованиям: 10 января состоится диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности, 12 января Россия и НАТО планируют провести встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.

Президент РФ Владимир Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

10 января 2022 года состоится заседание комиссии Украина – НАТО.

Теги: Украина, НАТО, Грузия, реформы, переговоры, оборона, безопасность, сотрудничество
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Умер актер Сидни Пуатье – первый темнокожий обладатель "Оскара"
Умер актер Сидни Пуатье – первый темнокожий обладатель "Оскара"
"Все бабы мокрые", "Нормальный мешочек с подарками у Санты". Барских показал фото в узких плавках крупным планом
"Все бабы мокрые", "Нормальный мешочек с подарками у Санты". Барских показал фото в узких плавках крупным планом
"Бедный Сережа", "Попал в рабство". Волочкова заставила бойфренда позировать голым на камеру
"Бедный Сережа", "Попал в рабство". Волочкова заставила бойфренда позировать голым на камеру
  Как приготовить шоколадный сырник "Ловелас" с персиками. Рецепт нежного десерта от кулинарного блогера
  Как приготовить шоколадный сырник "Ловелас" с персиками. Рецепт нежного десерта от кулинарного блогера
"Наши мальчики здесь". Plus size модель Эшли Грэм родила двойню
"Наши мальчики здесь". Plus size модель Эшли Грэм родила двойню
"Мы исследуем, что будет, если отдать порядок в голове гипнотизеру". Известный кинофестиваль проведет для зрителей сеансы гипноза
"Мы исследуем, что будет, если отдать порядок в голове гипнотизеру". Известный кинофестиваль проведет для зрителей сеансы гипноза
Мадонна показала новые фото с бойфрендом, который младше на 35 лет
Мадонна показала новые фото с бойфрендом, который младше на 35 лет
"Доска, два соска", "Божечки, голая". Дорофеева показала, как выглядит на отдыхе без одежды
"Доска, два соска", "Божечки, голая". Дорофеева показала, как выглядит на отдыхе без одежды
56-летняя звезда сериала "Секс в большом городе" оголила грудь на обложке глянца
56-летняя звезда сериала "Секс в большом городе" оголила грудь на обложке глянца
40-летняя Спирс снялась полностью голой и показала тату на лобке
40-летняя Спирс снялась полностью голой и показала тату на лобке
Известный украинский ведущий сообщил о смерти отца
Известный украинский ведущий сообщил о смерти отца
"Я скучала". Седокова вблизи показала грудь в тесном лифе
"Я скучала". Седокова вблизи показала грудь в тесном лифе
  "Не могла этого простить". Экс-партнерша Данилко Щеголева рассказала, почему развелась с первым мужем
  "Не могла этого простить". Экс-партнерша Данилко Щеголева рассказала, почему развелась с первым мужем
Plus size модель Эшли Грэм снялась без трусов и показала свой живот на 41-й неделе беременности
Plus size модель Эшли Грэм снялась без трусов и показала свой живот на 41-й неделе беременности
31-летняя экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова рассекретила свое семейное положение
31-летняя экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова рассекретила свое семейное положение
Муж Ким Кардашян встречается с актрисой Джулией Фокс. В сеть попали интимные фото их свидания
Муж Ким Кардашян встречается с актрисой Джулией Фокс. В сеть попали интимные фото их свидания
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Опять голенькая", "Какая роскошная". 39-летняя Седокова показала фото, которое сделал ее молодой муж (89477)
2
Каменских показала голую грудь вблизи (86200)
3
"Секси", "Плохая сучка". Рианна показала ягодицы в прозрачных плавках со смелыми вырезами (60646)
4
"Сиськи вываливаются", "Ну что за секси?" Водонаева показала фото с новогоднего корпоратива (52732)
5
"Твоя попка – это восьмое чудо света. Я бы с радостью там побывал". Мейхер на руках у мужчины показала пятую точку (45300)
6
"Прыгание с члена на член приводит к сотрясению мозга". Волочкова снялась в постели с новым любовником (42854)
7
"Ого! Огонь". Звезда ситкома "Танька і Володька" Песик показала грудь в кружевном бюстгальтере (42410)
8
Чмерковский рассказал, кто на самом деле должен был победить вместо Логая на "Танцах со звездами" (41250)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS