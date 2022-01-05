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ПОЛИТИКА

"Часть усилий по сдерживанию агрессии РФ". Кулеба анонсировал заседание комиссии Украина – НАТО 10 января

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Заседании комиссии Украина НАТО состоится в Брюсселе, отметил Кулеба
Заседании комиссии Украина – НАТО состоится в Брюсселе, отметил Кулеба
Фото: EPA

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 10 января примет участие в заседании комиссии Украина – НАТО. Об этом глава МИД сообщил в Twitter 5 января.

"Никаких решений об Украине без Украины. 10 января буду в Брюсселе на заседании комиссии Украина – НАТО. Это часть масштабных дипломатических усилий по сдерживанию российской агрессии", – написал Кулеба.

Об инициативе Киева провести заседание комиссии по итогам разговора 2 января с президентом США Джо Байденом говорил президент Украины Владимир Зеленский.

"Высоко ценю поддержку Соединенными Штатами нашего предложения провести в ближайшие дни заседание комиссии Украина – НАТО", – заявлял глава государства.

Позиция Белого дома свидетельствует, что интересы Украины учитываются, отметил в комментарии LIGA.net советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. 

"Предложенное нами и поддержанное Байденом заседание комиссии Украина – НАТО – это еще один шаг, который показывает, что наши интересы учитываются, а также обозначит конкретное содержание для взаимодействия с Альянсом в этом году, – сказал Подоляк. – Интеграция Украины в НАТО необратима, и важно, чтобы мы достаточно быстро продвигались по намеченным пунктам синхронизации с Альянсом. При этом НАТО еще раз продемонстрирует, что принцип "ничего об Украине без Украины" четко соблюдается".

Заседание комиссии Украина – НАТО состоится накануне переговоров РФ и Альянса по безопасности 12 января.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Байден говорил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время, отвечая на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что "это еще предстоит увидеть" и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

10 декабря на фоне наращивания Россией численности войск у границы с Украиной и на оккупированных территориях министерство иностранных дел РФ опубликовало заявление, в котором Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отклонил это требование. "Отношения НАТО с Украиной будут решать 30 союзников по НАТО и Украина – и никто другой", – подчеркнул он.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

В Госдепартаменте США сообщили, что в январе проведут переговоры с Москвой по этим требованиям: 10 января состоится диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности, 12 января Россия и НАТО планируют провести встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.

Президент РФ Владимир Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

Теги: Украина, НАТО, МИД Украины, Брюссель, переговоры, Дмитрий Кулеба, Офис президента Украины, встреча, заседание, Михаил Подоляк
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