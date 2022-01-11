В Пентагоне заявили, что не наблюдают сокращения количества войск РФ возле границ Украины

По его словам, РФ сохраняет ощутимые военные силы на востоке, севере и юге от Украины.

"Мы не наблюдаем каких-либо серьезных изменений касательно расстановки российских сил в пограничных районах вокруг Украины", – сказал Кирби.

Он обратил внимание на заявление замгоссекретаря США Венди Шерман, которая по итогам переговоров по безопасности с РФ отметила, что Россия может доказать, что у нее нет намерений вторгнуться в Украину, вернув своих военных обратно в места дислокации.

Тогда один из журналистов подчеркнул, что были сообщения о том, что некоторые российские военные, которые находились вблизи Украины, были направлены в Казахстан в составе войск Организации Договора о коллективной безопасности.

"Я не знаю... Я тоже видел эти сообщения… Я с уверенностью могу сказать, что мы не наблюдали какого-то снижения. У них по-прежнему там значительное количество сил", – ответил Кирби.