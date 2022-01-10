ГОРДОН
 
 
МИР

Токаев назвал количество военных, которых страны ОДКБ перебросили в Казахстан

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Силы ОДКБ охраняют аэропорты, склады и другие стратегические объекты
Силы ОДКБ охраняют аэропорты, склады и другие стратегические объекты
Фото: EPA

На сегодняшний день в Казахстане развернута военная миссия стран – участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) численностью более 2 тыс. человек. Об этом 10 января во время выступления на сессии совета ОДКБ проинформировал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщается на сайте Кремля.

"В соответствии с решением совета коллективной безопасности в Казахстане развернуты и приступили к выполнению поставленных задач коллективные миротворческие силы ОДКБ в количестве 2030 человек и 250 единиц техники", – сообщил он.

Токаев отметил, что военнослужащие из России, Беларуси, Армении, Кыргызстана и Таджикистана заняты прикрытием и обеспечением безопасности аэропортов, военных складов и других стратегических объектов.

Контекст:

Митинги в Казахстане начались 2 января, когда сотни жителей Жанаозена, нефтяного города в Мангистауской области, вышли к зданию акимата с протестом против повышения цен на автомобильный газ. В дальнейшем протесты начались и в других городах, в том числе Уральске, Атырау, Актобе, Алматы, столице Нур-Султане.

4 января протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями. В Алматы протестующие ворвались в мэрию, после чего там начался пожар. Сообщалось также о захвате аэропорта в городе. Позже власти объявили о его освобождении от протестующих.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизельное топливо и сместил первого президента страны Нурсултана Назарбаева с должности председателя Совета безопасности Казахстана. Несмотря на это, протесты в стране продолжаются.

5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения. В стране на фоне акций протеста отключали интернет.

Вечером 5 января Токаев заявил о "террористической угрозе" в Казахстане и попросил помощи у стран ОДКБ. В тот же день на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан миротворческие силы. Они уже "приступили к выполнению задач" в этой стране. Всего от ОДКБ в Казахстан будут отправлены 2,5 тыс. военных из стран – членов организации, заявил ее генсек Станислав Зась.

Вечером 6 января казахстанские силовики заявили, что освободили центр Алматы от протестующих, СМИ сообщали, что по людям, стоявшим на площади, открыли огонь, были убитые и раненые.

Токаев 7 января заявил, что разрешил силовикам без предупреждения стрелять на поражение по протестующим.

Утром 9 января в МВД Казахстана заявили, что "во всех регионах страны ситуация стабилизирована", власти восстановили контроль над зданиями региональных администраций.

По состоянию на 10 января в стране задержано почти 8 тыс. человек, в минобороны страны пообещали, что "спецоперация продолжится до полного уничтожения террористов".

Теги: Россия, Беларусь, Кыргызстан, Казахстан, протесты, военные, Армения, военная техника, военная помощь, Таджикистан, Алматы, ОДКБ, Касым-Жомарт Токаев, протесты в Казахстане 2022
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Уехавший за границу Богдан обратился в соцсетях за помощью
Уехавший за границу Богдан обратился в соцсетях за помощью
"Волочкова тоже любит такие позы". Асмус широко развела ноги в аэропорту в Дубае
"Волочкова тоже любит такие позы". Асмус широко развела ноги в аэропорту в Дубае
"Решил сделать свое. Свободное, честное, с классными мемасами". Morgenshtern объявил о запуске собственного СМИ
"Решил сделать свое. Свободное, честное, с классными мемасами". Morgenshtern объявил о запуске собственного СМИ
"Голый Яма", "Помолодел лет на 10". Влад Яма полностью побрился и показал фото
"Голый Яма", "Помолодел лет на 10". Влад Яма полностью побрился и показал фото
Правоохранители объяснили, почему не пустили в Украину тиктокера Милохина
Правоохранители объяснили, почему не пустили в Украину тиктокера Милохина
68-летняя Проклова после инсульта находится в реанимации – СМИ
68-летняя Проклова после инсульта находится в реанимации – СМИ
Хайди Клум показала вблизи голую грудь, поглаживая перед камерой пятую точку
Хайди Клум показала вблизи голую грудь, поглаживая перед камерой пятую точку
"Пора выпускать. Жизнь его достаточно побила". Щербаков потребовал досрочно освободить Ефремова из тюрьмы
"Пора выпускать. Жизнь его достаточно побила". Щербаков потребовал досрочно освободить Ефремова из тюрьмы
"Манящая и очень сексуальная", "Демоны проснулись и жаждут ласки". Мейхер с ветвистыми рогами снялась верхом на стуле
"Манящая и очень сексуальная", "Демоны проснулись и жаждут ласки". Мейхер с ветвистыми рогами снялась верхом на стуле
  Петриненко: Ани Лорак и Повалий пошли на то, что наша страна для них ничего не значит
  Петриненко: Ани Лорак и Повалий пошли на то, что наша страна для них ничего не значит
Седокова крупным планом засветила соски
Седокова крупным планом засветила соски
"Совсем обнаглели", "Не позорьтесь". Малахов возмутил сети призывом скинуться на ремонт в сгоревшей квартире Хлебниковой
"Совсем обнаглели", "Не позорьтесь". Малахов возмутил сети призывом скинуться на ремонт в сгоревшей квартире Хлебниковой
40-летняя Спирс разозлила своего молодого жениха, выложив в сеть фото в красных стрингах без бюстгальтера
40-летняя Спирс разозлила своего молодого жениха, выложив в сеть фото в красных стрингах без бюстгальтера
"Где белье потеряла?", "Эталон женственности". Набравшая в весе Саливанчук снялась без трусов
"Где белье потеряла?", "Эталон женственности". Набравшая в весе Саливанчук снялась без трусов
  Тарас Петриненко о Билык: Я говорил: "Ира, ты в Украине number one, пой на украинском". Но она сдалась
  Тарас Петриненко о Билык: Я говорил: "Ира, ты в Украине number one, пой на украинском". Но она сдалась
"Чересчур. Все напоказ". Огневич крупным планом показала голый пах и промежность
"Чересчур. Все напоказ". Огневич крупным планом показала голый пах и промежность
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Доска, два соска", "Божечки, голая". Дорофеева показала, как выглядит на отдыхе без одежды (441839)
2
48-летняя Клум во время танца спустила штаны до лобка и покрутила на камеру пятой точкой (82593)
3
"Ваша лучшая работа". Бадоев показал 16-летнюю дочь, рожденную в браке с известной телеведущей (68326)
4
"Самая гостеприимная вагина", "Вот это булки". Волочкова позировала в море и засветила соски в мокром купальнике (63824)
5
"Секси-чика", "Звенящая пошлость". Экс-участница "ВИА Гры" Романова развела ноги в стрингах и поздравила с Рождеством (44044)
6
Мадонна показала новые фото с бойфрендом, который младше на 35 лет (36179)
7
"Такая горячая, сексуальная малышка". 52-летняя Лопес показала идеальный пресс в сетчатых колготках (23583)
8
Лобода показала пышную грудь, которая едва не выпала из тесного топа-бюстье (22367)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS