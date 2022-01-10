Токаев назвал количество военных, которых страны ОДКБ перебросили в Казахстан

"В соответствии с решением совета коллективной безопасности в Казахстане развернуты и приступили к выполнению поставленных задач коллективные миротворческие силы ОДКБ в количестве 2030 человек и 250 единиц техники", – сообщил он.

Токаев отметил, что военнослужащие из России, Беларуси, Армении, Кыргызстана и Таджикистана заняты прикрытием и обеспечением безопасности аэропортов, военных складов и других стратегических объектов.