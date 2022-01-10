В Казахстане задержали почти 8 тыс. человек, МИД заявил, что "мирные участники протестов не подвергаются преследованиям"

В минобороны Казахстана пообещали, что "спецоперация продолжится до полного уничтожения террористов" Фото: CORONAVIRUS2020.KZ / Telegram

МИД Казахстана также представил 9 января официальную позицию властей по происходящему в стране. В сообщении говорится, что после того, как в крупных городах страны прошли мирные митинги, все требования митингующих были "полностью удовлетворены".

"Однако этой ситуацией воспользовались террористические, экстремистские и криминальные группы для эскалации напряжения и насилия... Казахстан подвергся вооруженной агрессии хорошо скоординированных террористических групп, прошедших подготовку за рубежом", – говорится в сообщении.

В ведомстве утверждают, что правоохранители и военные Казахстана "противостоят террористам, а не "мирным протестующим". "Особо важно, что мирные участники протестов не подвергаются никаким преследованиям. Правоохранительным органам поручено провести масштабное расследование о причинах сложившейся ситуации, результаты которого будут предоставлены международному сообществу", – пообещали в ведомстве.

В МИД отметили, что "в результате столкновений имеются человеческие жертвы как среди сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, так и гражданского населения", но количество погибших не назвали.

И.о. заместителя министра обороны Казахстана Султан Камалетдинов и командующий силами Организации Договора о коллективной безопасности в Казахстане Андрей Сердюков пообещали, что "спецоперация продолжится до полного уничтожения террористов", сообщил гостелеканал "Хабар 24". Камалетдинов подчеркнул, что "борьбой с террористами" занимаются казахстанские силовики, а миротворцы охраняют важные военные, государственные и социально значимые объекты.

По состоянию на 9 января МВД Казахстана сообщило, что среди правоохранителей погибли 16 человек, пострадали более 1300. Официальные данные о жертвах среди протестующих – было убито 26 человек, пострадавших – более 1 тыс. человек – не обновлялись с 6 января. 9 января официальный Telegram-канал сообщил о 164 погибших в ходе протестов, но позже это сообщение назвали технической ошибкой.

У протестующих нет централизованного штаба, и информацию от них о количестве погибших и пострадавших никто не озвучивал, но гражданские активисты уверены, что оно значительно больше, чем называли власти.