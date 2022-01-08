Президент Казахстана решил объявить 10 января днем траура по погибшим во время беспорядков

"В связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагических событий в ряде регионов страны президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение объявить 10 января 2022 года днем общенационального траура. Соответствующий указ будет опубликован на сайте Акорды", – написал он.

Точное число погибших сейчас неизвестно. Власти не обновляли данные с 6 января – тогда МВД Казахстана сообщало, что среди правоохранителей погибли 18 человек, пострадали 748, среди участников протеста 26 погибли и 18 были ранены. По данным минздрава Казахстана на 6 января, в результате беспорядков в стране пострадало более 1 тыс. человек, около 400 госпитализированы.

У протестующих нет централизованного штаба и информацию от них о погибших и пострадавших никто не озвучивал.

На сайте президента Казахстана сообщается также, что 8 января Токаев провел заседание оперативного штаба. Он выслушал доклады генпрокурора, председателя Комитета национальной безопасности, и.о. министров внутренних дел и обороны и дал поручения "по обеспечению слаженной и оперативной работы вовлеченных ведомств с целью стабилизации ситуации в интересах граждан страны".

В частности, Токаев поручил уделить особое внимание вопросам восстановления административных, социальных и коммунальных объектов, инфраструктуры города Алматы и других регионов, пострадавших в результате протестов, которые Токаев называет "террористическими атаками", и их подавления.

Пресс-служба президента отмечает, что помощь с охраной объектов от миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности в Нур-Султане "позволила высвободить часть сил казахстанских органов правопорядка и передислоцировать их в Алматы для участия в контртеррористической операции".