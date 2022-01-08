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"Была команда убрать охрану". Экс-советник Назарбаева заявил о "страшном преступлении" спецслужб Казахстана

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Силовикам разрешили стрелять без предупреждения
Силовикам разрешили стрелять без предупреждения
Фото: ЕРА

Бывший советник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев заявил 7 января в эфире государственного телеканала "Хабар 24", что происходящее в стране свидетельствует о предательстве представителей власти. Видео этого эпизода опубликовало агентство РБК.

"Национальное предательство и заговор заключаются в том, что в течение нескольких лет, оказывается, существовали тренировочные лагеря [якобы террористов]. Комитет национальной безопасности, который периодически обезвреживал ту или иную группу, о многочисленных тренировочных лагерях, созданных в горах, молчал. Это страшное государственное преступление", – сказал Ертысбаев.

Он утверждает, что обладает "эксклюзивной информацией" о событиях в Алматы, и связал ее с Комитетом национальной безопасности (КНБ).

"За 40 минут до нападения на аэропорт была дана команда полностью убрать оцепление и охрану. Вы можете себе представить, чтобы здание департамента КНБ, самое режимное и охраняемое здание в Алматы, без труда захватили террористы? Это могло произойти только при прямом попустительстве тех людей, которые должны отвечать за национальную безопасность страны", – считает Ертысбаев.

Он предполагает, что происходящее связано с желанием отстранить от власти президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Контекст:

Митинги в Казахстане начались 2 января, когда сотни жителей Жанаозена, нефтяного города в Мангистауской области, вышли к зданию акимата с протестом против повышения цен на автомобильный газ. В дальнейшем протесты начались и в других городах, в том числе Уральске, Атырау, Актобе, Алматы, Нур-Султане. 

4 января протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями. В Алматы протестующие ворвались в мэрию, после чего там начался пожар. Сообщалось также о захвате аэропорта в городе. Позже власти объявили о его освобождении от протестующих.

5 января Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель и сместил Назарбаева с должности председателя Совета безопасности Казахстана. Несмотря на это, протесты в стране продолжаются. 

5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения. В стране на фоне акций протеста отключали интернет.

Вечером 5 января Токаев заявил о "террористической угрозе" в Казахстане и попросил помощи у стран Организации Договора о коллективной безопасности, куда, кроме Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. В тот же день на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан миротворческие силы. Они уже "приступили к выполнению задач" в этой стране. Всего от ОДКБ в Казахстан будут отправлены 2,5 тыс. военных из стран – членов организации, заявил ее генсек Станислав Зась.

Вечером 6 января казахстанские силовики заявили, что освободили центр Алматы от протестующих, СМИ сообщали, что по людям, стоявшим на площади, открыли огонь, были убитые и раненые.

В МВД Казахстана 6 января заявили, что в ходе протестов были убиты 18 силовиков, также пострадали 748 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии.

По данным МВД Казахстана, в результате спецопераций силовиков были убиты 26 митингующих, еще 18 получили ранения. Власти сообщили о задержании 3,8 тыс. человек

Токаев 7 января заявил, что разрешил силовикам без предупреждения стрелять на поражение по протестующим.

Теги: газ, Казахстан, захват, аэропорт, митинг, беспорядки, советник, спецслужбы, Алматы, власть, охрана, силовики, лагеря, протесты в Казахстане 2022
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