"Была команда убрать охрану". Экс-советник Назарбаева заявил о "страшном преступлении" спецслужб Казахстана

"Национальное предательство и заговор заключаются в том, что в течение нескольких лет, оказывается, существовали тренировочные лагеря [якобы террористов]. Комитет национальной безопасности, который периодически обезвреживал ту или иную группу, о многочисленных тренировочных лагерях, созданных в горах, молчал. Это страшное государственное преступление", – сказал Ертысбаев.

Он утверждает, что обладает "эксклюзивной информацией" о событиях в Алматы, и связал ее с Комитетом национальной безопасности (КНБ).

"За 40 минут до нападения на аэропорт была дана команда полностью убрать оцепление и охрану. Вы можете себе представить, чтобы здание департамента КНБ, самое режимное и охраняемое здание в Алматы, без труда захватили террористы? Это могло произойти только при прямом попустительстве тех людей, которые должны отвечать за национальную безопасность страны", – считает Ертысбаев.

Он предполагает, что происходящее связано с желанием отстранить от власти президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.