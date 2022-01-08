Human Rights Watch призвала Казахстан немедленно отменить приказ о стрельбе на поражение без предупреждения

Такой приказ "нарушает международно-правовые обязательства Казахстана по соблюдению и защите права на жизнь", подчеркнули в организации.

"Полиция и вооруженные силы должны сделать все возможное для защиты человеческой жизни и должны применять силу, в частности смертоносную, только в крайнем случае. Соответствующие органы должны обеспечить оперативное, независимое и тщательное расследование любых заявлений о насилии и незаконных убийствах", – говорится в заявлении.

Заместитель главы Human Rights Watch по кризисам и конфликтам Летта Тейлор отметила, что весь мир следит, продемонстрирует ли правительство Казахстана свое уважение к "основным правам человека своего народа".

"Для казахстанских властей крайне важно обеспечить, чтобы все силы безопасности на местах действовали с целью защиты человеческих жизней и несли ответственность, если они этого не делают. Это начинается с немедленной отмены приказа "стрелять без предупреждения", – заявила она.

В Human Rights Watch выразили опасения в связи с тем, что протестующих власти Казахстана называют "террористами".

"Силы на местах должны считать все собрания ненасильственными, даже если власти называют их незаконными, если имеют место отдельные случаи насилия или если внешние субъекты, такие как противники протеста или провокаторы, прибегают к насилию. Собрания часто представляют собой разнообразные мероприятия, и участники не теряют своих индивидуальных прав только потому, что некоторые из них ведут себя агрессивно", – объяснили правозащитники.

Они подчеркнули, что есть "шквал" информации о погибших участниках протеста и "солдатах, беспорядочно стреляющих боевыми патронами".

"Правительство Казахстана должно проявлять нулевую терпимость к чрезмерной силе со стороны своих сил безопасности или любых иностранных войск в стране и обеспечивать соблюдение международно-правовых норм", – считает Тейлор.

7 января стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев разрешил силовикам без предупреждения стрелять на поражение по протестующим.

"Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. За рубежом высказываются призывы сторонам провести переговоры для мирного решения проблемы. Какая глупость! Какие могут быть переговоры с преступниками, с убийцами?! Нам пришлось иметь дело с вооруженными и подготовленными бандитами, как местными, так и иностранными. Именно с бандитами и террористами. Поэтому их нужно уничтожать. Это будет сделано в ближайшее время", – сказал Токаев.