Живущий за границей экс-банкир назвал себя лидером оппозиции Казахстана, а Токаева – "мебелью" Назарбаева

Аблязов сказал, что видит себя "лидером оппозиции", готов вернуться в Казахстан и в случае, если "протесты обострятся", возглавить временное правительство.

По словам оппозиционера, участники протеста спрашивают его, когда он вернется, и обвиняют его, что он не возглавляет протесты в самом Казахстане.

Он также отвергает заявления о том, что протесты в стране финансируются Западом, объяснив подобные слова "советскими клише". Аблязов считает, что Запад не помогает ему, а мешает.

Действующего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева оппозиционер назвал "мебелью" первого президента Нурсултана Назарбаева. По словам Аблязова, Назарбаева сейчас нет в стране, но он руководит происходящим "телефоном и средствами связи".

Выходить на протесты Аблязов призывал жителей Казахстана еще в январе 2021 года, когда в стране проходили парламентские выборы.

Reuters отмечает, что Аблязов, который был министром энергетики при Назарбаеве, заочно осужден в Казахстане за мошенничество, растрату и организацию убийства. Во Франции он получил статус беженца. Обвинения против него он называет политически мотивированными.