ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

В Казахстане разрешили стрелять по протестующим на поражение, США и Украина согласовали позиции перед переговорами с РФ. Главное за день

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Президент Казахстана Токаев разрешил правоохранителям и армии открывать огонь по протестующим на поражение без предупреждения
Президент Казахстана Токаев разрешил правоохранителям и армии открывать огонь по протестующим на поражение без предупреждения
Фото: EPA

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий пятницы, 7 января.

Протесты в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что разрешил силовикам без предупреждения стрелять на поражение по протестующим.

В МВД Казахстана сообщили, что задержали 3811 участников массовых акций протеста, свыше 100 – в Алматы. По данным правоохранителей, убиты 26 протестующих.

Генеральная прокуратура Казахстана начала досудебное расследование по фактам организации и участия в массовых беспорядках и "актам терроризма".

Телефонный разговор с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым провел Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси. С момента начала протестов в Казахстане Назарбаев не комментировал происходящее в стране, а в последний раз он появлялся на публике 28 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге (Россия). СМИ сообщали, что Назарбаев и его дочери со своими семьями покинули страну. В то же время власти Казахстана в официальных сообщениях перестали называть столицу страны Нур-Султаном (до 2019 года – Астана), переименованную в честь Назарбаева.

Тема Украины на внеочередном заседании глав МИД стран НАТО

Североатлантический союз готов выслушать предложения России по безопасности в Европе, но этот диалог должен проходить в консультациях с Украиной, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. При этом он отметил, что страны Альянса должны быть готовы к тому, что "дипломатия потерпит неудачу".

По мнению госсекретаря США Энтони Блинкена, РФ, которая нарастила возле границ Украины группировку из более чем 100 тыс. военнослужащих, может устроить провокацию, чтобы затем аргументировать вторжение в страну.

Блинкен заявил, что в центре внимания переговоров с Россией будет ее агрессия против Украины.

Разговор Блинкена и Кулебы

Накануне переговоров с РФ по безопасности США согласовали позиции с Украиной, сообщил по итогам телефонного разговора с Блинкеном глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Госсекретарь США подчеркнул, что "без Украины не будет разговоров об Украине". Блинкен отметил, что США "работают бок о бок с Украиной, союзниками по НАТО и партнерами, чтобы сдерживать дальнейшую агрессию России".

Катастрофа самолета МАУ под Тегераном

МИД Ирана объявил о готовности вести переговоры отдельно с каждой страной, граждане которой погибли в авиакатастрофе самолета МАУ под Тегераном в январе 2020 года. В Иране считают, что "некоторые конкретные страны" пытаются использовать авиакатастрофу "в своих политических целях".

300 млн случаев COVID-19 в мире

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, число подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 300 млн. Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в США (почти 58,5 млн), Великобритании (более 14,1 млн) и Франции (почти 11,3 млн).

В ВОЗ предостерегли от того, чтобы называть вариант коронавируса "Омикрон" легким. Цунами случаев "настолько огромно и быстро, что переполняет системы здравоохранения во всем мире", заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. При этом в ВОЗ считают, что "Омикрон" не будет последним вариантом коронавируса.

Хроники коронавируса в Украине

В Украине продолжает расти число новых случаев COVID-19 за сутки, 6 января – 7177. За все время пандемии в стране заболело около 3,7 млн человек.

За сутки 6 января в Украине был вакцинирован против коронавирусной инфекции 71 841 человек, 14,8 млн – с начала кампании по иммунизации. В Минздраве отметили, что уже 47,6% взрослого населения Украины получили минимум одну прививку от COVID-19, 44,9% – две дозы вакцины.

Теги: Россия, США, Украина, МИД, НАТО, Александр Лукашенко, Казахстан, протесты, ВОЗ, самолет, авиакатастрофа, МАУ, Госдепартамент США, Йенс Столтенберг, переговоры, агрессия, провокации, катастрофа, беспорядки, Тегеран, Нурсултан Назарбаев, Дмитрий Кулеба, Энтони Блинкен, президент, Касым-Жомарт Токаев, силовики, Нур-Султан, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, прививки, Омикрон
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Умер актер Сидни Пуатье – первый темнокожий обладатель "Оскара"
Умер актер Сидни Пуатье – первый темнокожий обладатель "Оскара"
"Все бабы мокрые", "Нормальный мешочек с подарками у Санты". Барских показал фото в узких плавках крупным планом
"Все бабы мокрые", "Нормальный мешочек с подарками у Санты". Барских показал фото в узких плавках крупным планом
"Бедный Сережа", "Попал в рабство". Волочкова заставила бойфренда позировать голым на камеру
"Бедный Сережа", "Попал в рабство". Волочкова заставила бойфренда позировать голым на камеру
  Как приготовить шоколадный сырник "Ловелас" с персиками. Рецепт нежного десерта от кулинарного блогера
  Как приготовить шоколадный сырник "Ловелас" с персиками. Рецепт нежного десерта от кулинарного блогера
"Наши мальчики здесь". Plus size модель Эшли Грэм родила двойню
"Наши мальчики здесь". Plus size модель Эшли Грэм родила двойню
"Мы исследуем, что будет, если отдать порядок в голове гипнотизеру". Известный кинофестиваль проведет для зрителей сеансы гипноза
"Мы исследуем, что будет, если отдать порядок в голове гипнотизеру". Известный кинофестиваль проведет для зрителей сеансы гипноза
Мадонна показала новые фото с бойфрендом, который младше на 35 лет
Мадонна показала новые фото с бойфрендом, который младше на 35 лет
"Доска, два соска", "Божечки, голая". Дорофеева показала, как выглядит на отдыхе без одежды
"Доска, два соска", "Божечки, голая". Дорофеева показала, как выглядит на отдыхе без одежды
56-летняя звезда сериала "Секс в большом городе" оголила грудь на обложке глянца
56-летняя звезда сериала "Секс в большом городе" оголила грудь на обложке глянца
40-летняя Спирс снялась полностью голой и показала тату на лобке
40-летняя Спирс снялась полностью голой и показала тату на лобке
"Теперь я совсем взрослый, я – сирота". Джеджула сообщил о смерти отца
"Теперь я совсем взрослый, я – сирота". Джеджула сообщил о смерти отца
"Я скучала". Седокова вблизи показала грудь в тесном лифе
"Я скучала". Седокова вблизи показала грудь в тесном лифе
  "Не могла этого простить". Экс-партнерша Данилко Щеголева рассказала, почему развелась с первым мужем
  "Не могла этого простить". Экс-партнерша Данилко Щеголева рассказала, почему развелась с первым мужем
Plus size модель Эшли Грэм снялась без трусов и показала свой живот на 41-й неделе беременности
Plus size модель Эшли Грэм снялась без трусов и показала свой живот на 41-й неделе беременности
31-летняя экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова рассекретила свое семейное положение
31-летняя экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова рассекретила свое семейное положение
Муж Ким Кардашян встречается с актрисой Джулией Фокс. В сеть попали интимные фото их свидания
Муж Ким Кардашян встречается с актрисой Джулией Фокс. В сеть попали интимные фото их свидания
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Опять голенькая", "Какая роскошная". 39-летняя Седокова показала фото, которое сделал ее молодой муж (93829)
2
Каменских показала голую грудь вблизи (88621)
3
"Секси", "Плохая сучка". Рианна показала ягодицы в прозрачных плавках со смелыми вырезами (61441)
4
"Сиськи вываливаются", "Ну что за секси?" Водонаева показала фото с новогоднего корпоратива (53035)
5
"Твоя попка – это восьмое чудо света. Я бы с радостью там побывал". Мейхер на руках у мужчины показала пятую точку (46616)
6
"Прыгание с члена на член приводит к сотрясению мозга". Волочкова снялась в постели с любовником (43066)
7
"Ого! Огонь". Звезда ситкома "Танька і Володька" Песик показала грудь в кружевном бюстгальтере (42562)
8
Чмерковский рассказал, кто на самом деле должен был победить вместо Логая на "Танцах со звездами" (41795)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS