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ПОЛИТИКА

Катастрофа самолета МАУ под Тегераном. Иран заявил о готовности вести двусторонние переговоры

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В Иране подчеркивают, что назвали основную причину катастрофы
В Иране подчеркивают, что назвали основную причину катастрофы
Фото: ЕРА

После отказа от сотрудничества с международной группой по координации помощи жертвам сбитого под Тегераном самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ) МИД Ирана объявил о готовности вести переговоры отдельно с каждой страной, граждане которой погибли в авиакатастрофе, сообщает 7 января IRNA.

Вести переговоры в Тегеране выразили готовность "добросовестно и уважая суверенитет, внутренние законы и международные обязательства правительств".

В заявлении МИД сказано, что Иран объявил основную причину крушения и тем самым "выполнил свои обязанности с точностью и прозрачностью на основе внутреннего законодательства и международных обязательств".

Иранские дипломаты подчеркнули, что их правительство еще 5 января 2021 года утвердило суммы возмещения ущерба семьям всех жертв авиакатастрофы "без какой-либо дискриминации (например, по национальности").

В Тегеране считают, что "некоторые конкретные страны" пытаются использовать авиакатастрофу "в своих политических целях".

Контекст:

Самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января 2020 года вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

23 августа Организация гражданской авиации Ирана обнародовала серию данных, полученных с бортового диктофона и регистратора полетных данных самолета МАУ. Согласно записям, экипаж знал о нештатной ситуации и пытался контролировать самолет до последнего.

Иран 20 февраля 2021 года объявил о завершении расследования катастрофы. Прокуратура Ирана обвиняет в причастности к крушению 10 человек, среди них есть высшие военные командиры Корпуса стражей исламской революции. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал отчет Ирана предвзятым и пообещал продолжить добиваться наказания Ирана за это преступление. Замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин говорил, что Украина будет требовать от Ирана продолжения расследования.

Суд канадской провинции Онтарио 20 мая признал преднамеренным террористическим актом крушение самолета авиакомпании МАУ. Представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что этот суд не имеет юрисдикции принимать решения по иску о возмещении убытков в результате авиакатастрофы, поскольку она произошла за пределами Канады.

16 декабря международная группа по координации помощи жертвам сбитого самолета МАУ потребовала, чтобы иранская сторона до 5 января 2022 года подтвердила свою готовность участвовать в переговорах по компенсации.

6 января 2022 года международная группа заявила, что Иран отказался от переговоров с ней. "Международная группа сосредоточится на дальнейших действиях для решения этого вопроса в соответствии с нормами международного права", – заявили главы МИД Украины, Канады, Швеции и Великобритании.

Теги: Иран, МИД, авиакатастрофа, авиация, МАУ, переговоры, крушение, Тегеран, дипломаты, погибшие, крушение самолета МАУ в Иране, компенсация
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