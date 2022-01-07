Катастрофа самолета МАУ под Тегераном. Иран заявил о готовности вести двусторонние переговоры

Вести переговоры в Тегеране выразили готовность "добросовестно и уважая суверенитет, внутренние законы и международные обязательства правительств".

В заявлении МИД сказано, что Иран объявил основную причину крушения и тем самым "выполнил свои обязанности с точностью и прозрачностью на основе внутреннего законодательства и международных обязательств".

Иранские дипломаты подчеркнули, что их правительство еще 5 января 2021 года утвердило суммы возмещения ущерба семьям всех жертв авиакатастрофы "без какой-либо дискриминации (например, по национальности").

В Тегеране считают, что "некоторые конкретные страны" пытаются использовать авиакатастрофу "в своих политических целях".