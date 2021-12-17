Ирану выдвинули ультиматум в связи с компенсациями за сбитый самолет МАУ

Представители Канады, Швеции, Великобритании и Украины, входящие в группу, 16 декабря встретились онлайн, чтобы обсудить ответ Ирана на предложение об обсуждении компенсации.

"Мы направили еще один запрос, которым пригласили Иран обсудить вопросы, касающиеся наших претензий и требований в контексте возмещения ущерба за ущерб PS752, в течение недели с 17 января 2022 года. Однако, учитывая очевидное нежелание Исламской Республики Иран конструктивно и своевременно решать этот вопрос, в нашем ответе Ирану отмечается, что иранская сторона должна до 5 января 2022 подтвердить свою готовность участвовать в переговорах с Координационной группой", – говорится в сообщении.

Если Иран не подтвердит участие в переговорах, то группе придется "прийти к выводу, что дальнейшие попытки договориться о возмещении с Ираном напрасны" и рассмотреть другие пути решения этого вопроса в рамках международного права.

В МИД подчеркнули, что спустя два года после катастрофы Иран до сих пор не проявил заинтересованности в соблюдении своих международно-правовых обязательств и "терпение Координационной группы иссякает".