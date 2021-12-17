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Ирану выдвинули ультиматум в связи с компенсациями за сбитый самолет МАУ

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Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 разбился 8 января 2020 года вблизи столицы Ирана
Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 разбился 8 января 2020 года вблизи столицы Ирана
Фото: EPA

Международная группа по координации помощи жертвам сбитого самолета "Международных авиалиний Украины" под Тегераном требует, чтобы иранская сторона до 5 января 2022 года подтвердила свою готовность участвовать в переговорах по компенсации. Соответствующее заявление 16 декабря было опубликовано на сайте МИД Украины.

Представители Канады, Швеции, Великобритании и Украины, входящие в группу, 16 декабря встретились онлайн, чтобы обсудить ответ Ирана на предложение об обсуждении компенсации.

"Мы направили еще один запрос, которым пригласили Иран обсудить вопросы, касающиеся наших претензий и требований в контексте возмещения ущерба за ущерб PS752, в течение недели с 17 января 2022 года. Однако, учитывая очевидное нежелание Исламской Республики Иран конструктивно и своевременно решать этот вопрос, в нашем ответе Ирану отмечается, что иранская сторона должна до 5 января 2022 подтвердить свою готовность участвовать в переговорах с Координационной группой", – говорится в сообщении.

Если Иран не подтвердит участие в переговорах, то группе придется "прийти к выводу, что дальнейшие попытки договориться о возмещении с Ираном напрасны" и рассмотреть другие пути решения этого вопроса в рамках международного права.

В МИД подчеркнули, что спустя два года после катастрофы Иран до сих пор не проявил заинтересованности в соблюдении своих международно-правовых обязательств и "терпение Координационной группы иссякает".

Контекст:

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января 2020 года вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

Енин 23 июля заявлял, что расшифровка данных черных ящиков, которая завершилась во Франции, подтвердила незаконное вмешательство в работу пассажирского лайнера.

23 августа Организация гражданской авиации Ирана обнародовала серию данных, полученных с бортового диктофона и регистратора полетных данных самолета МАУ. Согласно записям, экипаж знал о нештатной ситуации и пытался контролировать самолет до последнего.

The New York Times писала, что министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в марте 2020 года дал интервью иранскому экономисту Саиду Лейлазу. В нем он признал, что иранские военные сразу узнали о том, что самолет "Международных авиалиний Украины" сбили.

Иран 20 февраля 2021 года объявил о завершении расследования катастрофы. Прокуратура Ирана обвиняет в причастности к крушению 10 человек, среди них есть высшие военные командиры Корпуса стражей исламской революции. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал отчет Ирана предвзятым и пообещал продолжить добиваться наказания Ирана за это преступление. Енин говорил, что Украина будет требовать от Ирана продолжения расследования.

Суд канадской провинции Онтарио 20 мая признал преднамеренным террористическим актом крушение самолета авиакомпании МАУ. Представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что этот суд не имеет юрисдикции принимать решения по иску о возмещении убытков в результате авиакатастрофы, поскольку она произошла за пределами Канады.

Совет нацбезопасности и обороны Украины склоняется к мнению, что катастрофа самолета МАУ в Иране была терактом, а авиалайнер был сбит российской ракетой, заявлял секретарь СНБО Алексей Данилов. Тегеран настаивает на версии непреднамеренного сбивания самолета.

5 июня замминистра иностранных дел Ирана Мохсен Бахарванд заявил, что Иран готов выплатить по $150 тыс. компенсации за каждую жертву крушения сбитого самолета. В МИД Украины заявили, что сумма компенсаций должна стать результатом договоренности правительств всех стран, граждане которых погибли, а не односторонним решением Ирана.

Теги: Иран, Великобритания, Канада, Швеция, МИД Украины, МАУ, крушение самолета МАУ в Иране, компенсация
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