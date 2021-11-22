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Украина считает нецелесообразным участие посла в суде по катастрофе самолета МАУ

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Пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января 2020 года вблизи столицы Ирана
Пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января 2020 года вблизи столицы Ирана
Фото: EPA

Украина считает нецелесообразным участие посла в Иране в формальном судебном заседании по крушению самолета компании "Международные авиалинии Украины", где будет зачитан обвинительный акт. Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

"Министерство иностранных дел Украины приняло к сведению информацию о начале слушаний в военном суде Ирана по крушению самолета "Международных авиалиний Украины" (PS 752), первое заседание которого состоится 22 ноября 2021 года в Тегеране", – говорится в сообщении.

В министерстве выразили благодарность за приглашение посла Украины принять участие в этом заседании, однако отметили, что сейчас направленные украинской стороной в компетентные органы Ирана запросы о международной правовой помощи в уголовном производстве не выполнены в полном объеме. Кроме того, запрашиваемые документы и информация иранской стороной не предоставлены.

"В связи с этим считаем нецелесообразным участие посла Украины в Исламской Республике Иран в формальном судебном заседании, где будет зачитан обвинительный акт", – заявили в МИД.

МИД призвал Иран выполнить свои обязательства по международному праву и предоставить запрашиваемую информацию украинским компетентным органам и отметил неизменность своей цели установить истину и привлечь виновных к ответственности.

Контекст:

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января 2020 года вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

Енин 23 июля заявлял, что расшифровка данных черных ящиков, которая завершилась во Франции, подтвердила незаконное вмешательство в работу пассажирского лайнера.

23 августа Организация гражданской авиации Ирана обнародовала серию данных, полученных с бортового диктофона и регистратора полетных данных самолета МАУ. Согласно записям, экипаж знал о нештатной ситуации и пытался контролировать самолет до последнего.

The New York Times писала, что министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в марте 2020 года дал интервью иранскому экономисту Саиду Лейлазу. В нем он признал, что иранские военные сразу узнали о том, что самолет "Международных авиалиний Украины" сбили.

Иран 20 февраля 2021 года объявил о завершении расследования катастрофы. Прокуратура Ирана обвиняет в причастности к крушению 10 человек, среди них есть высшие военные командиры Корпуса стражей исламской революции. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал отчет Ирана предвзятым и пообещал продолжить добиваться наказания Ирана за это преступление. Енин говорил, что Украина будет требовать от Ирана продолжения расследования.

Суд канадской провинции Онтарио 20 мая признал преднамеренным террористическим актом крушение самолета авиакомпании МАУ. Представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что этот суд не имеет юрисдикции принимать решения по иску о возмещении убытков в результате авиакатастрофы, поскольку она произошла за пределами Канады.

Совет нацбезопасности и обороны Украины склоняется к мнению, что катастрофа самолета МАУ в Иране была терактом, а авиалайнер был сбит российской ракетой, заявлял секретарь СНБО Алексей Данилов. Тегеран настаивает на версии непреднамеренного сбивания самолета.

5 июня замминистра иностранных дел Ирана Мохсен Бахарванд заявил, что Иран готов выплатить по $150 тыс. компенсации за каждую жертву крушения сбитого самолета. В МИД Украины заявили, что сумма компенсаций должна стать результатом договоренности правительств всех стран, граждане которых погибли, а не односторонним решением Ирана.

Теги: Иран, МИД Украины, МАУ, посол, крушение самолета МАУ в Иране
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