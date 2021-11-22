Украина считает нецелесообразным участие посла в суде по катастрофе самолета МАУ

"Министерство иностранных дел Украины приняло к сведению информацию о начале слушаний в военном суде Ирана по крушению самолета "Международных авиалиний Украины" (PS 752), первое заседание которого состоится 22 ноября 2021 года в Тегеране", – говорится в сообщении.

В министерстве выразили благодарность за приглашение посла Украины принять участие в этом заседании, однако отметили, что сейчас направленные украинской стороной в компетентные органы Ирана запросы о международной правовой помощи в уголовном производстве не выполнены в полном объеме. Кроме того, запрашиваемые документы и информация иранской стороной не предоставлены.

"В связи с этим считаем нецелесообразным участие посла Украины в Исламской Республике Иран в формальном судебном заседании, где будет зачитан обвинительный акт", – заявили в МИД.

МИД призвал Иран выполнить свои обязательства по международному праву и предоставить запрашиваемую информацию украинским компетентным органам и отметил неизменность своей цели установить истину и привлечь виновных к ответственности.