Родственники жертв крушения самолета МАУ в Иране хотят справедливости, вопрос компенсации – второстепенный – Енин

"Выплата компенсаций является важной, но не главной частью. Я общался с родственниками как с украинской стороны, так и из Канады. Они все хотят справедливости. Именно поэтому мы четко сказали иранской стороне, что справедливость не продается", – сказал экс-замминистра иностранных дел Украины.

По словам Енина, разговор о компенсации состоится только после того, когда все причастные к крушению самолета МАУ окажутся на скамье подсудимых, а "все те факторы, которые способствовали этой катастрофе, будут устранены", а также когда "будут получены соответствующие гарантии неповторения этой катастрофы в будущем".

Енин, который ранее руководил украинской группой переговорщиков, добавил, что за полтора года удалось создать мощную международную коалицию (Великобритания, Канада, Швеция и Украина), которая "даст результат в будущем".

"Средний срок урегулирования таких вопросов во внесудебном порядке составляет около трех с половиной – пяти лет, в международных судах доходит и до 10 лет, – отметил первый заместитель главы МВД. – Мы видим сопротивление иранской стороны открывать занавес правды, пускать наших следователей или прокуроров к непосредственному изучению доказательств. Тем не менее иранская сторона четко понимает, что от правды мы не отступим. И это позиция не только Украины, но и всей международной коалиции".