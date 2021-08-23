ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Самолет МАУ в Иране был сбит российской ракетой – Данилов

Данилов: Есть абсолютное подтверждение, что это именно российская ракета
Данилов: Есть абсолютное подтверждение, что это именно российская ракета
Фото: rnbo.gov.ua

Самолет "Международных авиалиний Украины" в январе 2020 года под Тегераном был сбит ракетой российского производства. Об этом в эфире канала "Украина 24" заявил 21 августа секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Первая большая работа, которую мы делали, – это была работа, связанная со сбиванием российской ракетой Тор-М1 в Тегеране нашего самолета. Это была первая работа, это был первый вызов, который команда Владимира Александровича [Зеленского] взяла на себя. Непосредственно Совет безопасности и обороны, аппарат совета занимался этим вопросом. И мы через два часа после этих событий уже понимали, что там происходит. Мы очень быстро овладели ситуацией, мы отправили в беспрецедентно короткий срок специалистов из нашей страны в Тегеран и уже на следующий день утром мы дали официальное сообщение, что этот самолет наш был сбит российской ракетой российского производства, а именно "Тор-М1", – отметил Данилов в контексте разговора о о работе и полномочиях Совета нацбезопасности. 

Он рассказал, что Украина получила информацию непосредственно с места крушения самолета. 

"Там были очень ужасные, скажем так, видео, которые мы не можем показывать обществу. Это видео видел только закрытый круг лиц. Там, где есть абсолютное подтверждение, мы получили, что это именно российская ракета", – подчеркнул секретарь СНБО и продемонстрировал ролик ведущему "Украина 24". 

Контекст:

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января 2020 года вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

Замглавы МИД Украины Евгений Енин 23 июля заявил, что расшифровка данных черных ящиков, которая завершилась во Франции, подтвердила незаконное вмешательство в работу пассажирского лайнера.

23 августа Организация гражданской авиации Ирана обнародовала серию данных, полученных с бортового диктофона и регистратора полетных данных самолета МАУ. Согласно записям, экипаж знал о нештатной ситуации и пытался контролировать самолет до последнего.

The New York Times писало, что министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в марте 2020 года дал интервью иранскому экономисту Саиду Лейлазу. В нем он признал, что иранские военные сразу узнали о том, что самолет "Международных авиалиний Украины" сбили.

Иран 20 февраля 2021 года объявил о завершении расследования катастрофы. Прокуратура Ирана обвиняет в причастности к крушению 10 человек, среди них есть высшие военные командиры Корпуса стражей исламской революции. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал отчет Ирана предвзятым и пообещал продолжить добиваться наказания Ирана за это преступление. Енин говорил, что Украина будет требовать от Ирана продолжения расследования.

Суд канадской провинции Онтарио 20 мая признал преднамеренным террористическим актом крушение самолета авиакомпании МАУ. Представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что этот суд не имеет юрисдикции принимать решения по иску о возмещении убытков в результате авиакатастрофы, поскольку она произошла за пределами Канады.

Совет нацбезопасности и обороны Украины склоняется к мнению, что катастрофа самолета МАУ в Иране была терактом, заявлял секретарь СНБО Алексей Данилов. Тегеран настаивает на версии непреднамеренного сбивания самолета.

5 июня замминистра иностранных дел Ирана Мохсен Бахарванд заявил, что Иран готов выплатить по $150 тыс. компенсации за каждую жертву крушения сбитого самолета. В МИД Украины заявили, что сумма компенсаций должна стать результатом договоренности правительств всех стран, граждане которых погибли, а не односторонним решением Ирана.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Иран, самолет, авиакатастрофа, СНБО, ракета, Алексей Данилов, крушение самолета МАУ в Иране
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Тити огонь", "Вас невозможно не хотеть!", "Смелая, естественная и сексуальная". Мейхер крупным планом показала грудь
"Тити огонь", "Вас невозможно не хотеть!", "Смелая, естественная и сексуальная". Мейхер крупным планом показала грудь
23 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
23 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
"Какое это счастье! Еще нужна лапочка дочка". Юрий Горбунов показал своих маленьких сыновей
"Какое это счастье! Еще нужна лапочка дочка". Юрий Горбунов показал своих маленьких сыновей
23 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
23 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
"Откуда такие ляжки?", "Я бы зажег с вами". 65-летняя Лариса Долина показала свою фигуру в бикини
"Откуда такие ляжки?", "Я бы зажег с вами". 65-летняя Лариса Долина показала свою фигуру в бикини
"Ты был моим вдохновением и кумиром". Виталий Козловский обратился к умершему отцу
"Ты был моим вдохновением и кумиром". Виталий Козловский обратился к умершему отцу
"Сколько в тебе жизнелюбия", "Солнечная". Настя Каменских опубликовала фото на фоне самолета
"Сколько в тебе жизнелюбия", "Солнечная". Настя Каменских опубликовала фото на фоне самолета
"Баба с яйцами". 56-летняя Алена Апина накануне дня рождения посоветовала, как жить
"Баба с яйцами". 56-летняя Алена Апина накануне дня рождения посоветовала, как жить
"Вау, какие ноги", "Красавчик". Галкин показал себя в образе римского легионера
"Вау, какие ноги", "Красавчик". Галкин показал себя в образе римского легионера
"Едим и чувствуем благословение Будды". Клопотенко дал рецепт лосося в алкогольно-цитрусовом маринаде
"Едим и чувствуем благословение Будды". Клопотенко дал рецепт лосося в алкогольно-цитрусовом маринаде
"Это знаковый конкурс в моей жизни". Дорофеева выступила на фестивале "Черноморские игры"
"Это знаковый конкурс в моей жизни". Дорофеева выступила на фестивале "Черноморские игры"
22 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
22 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
"Форте хорошо, а Сардиния – лучше". "А у нас в деревне хорошо". Собчак поделилась фотографиями с отдыха
"Форте хорошо, а Сардиния – лучше". "А у нас в деревне хорошо". Собчак поделилась фотографиями с отдыха
Карла Бруни поддержала девочек Афганистана
Карла Бруни поддержала девочек Афганистана
На Instagram Анджелины Джоли за два дня подписались 7 млн человек
На Instagram Анджелины Джоли за два дня подписались 7 млн человек
"Сияние солнца встречает сияние беременности". Модель Грэм выложила в сеть фото в бикини
"Сияние солнца встречает сияние беременности". Модель Грэм выложила в сеть фото в бикини
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Мерзость", "Писец полный", "Фу, как противно смотреть!", "Еще бы использованный тампон выложила". Волочкова показала ступни со слезшей кожей
"Мерзость", "Писец полный", "Фу, как противно смотреть!", "Еще бы использованный тампон выложила". Волочкова показала ступни со слезшей кожей
"Секси-бомба", "Да уж, телочка отпад". Настя Каменских показала фигуру в мини-бикини
"Секси-бомба", "Да уж, телочка – отпад". Настя Каменских показала фигуру в мини-бикини
"Еле стоит, бедная", "Набубенились друзья". Волочкова опубликовала видео с другом
"Еле стоит, бедная", "Набубенились друзья". Волочкова опубликовала видео с другом
"Сексуальная морячка", "Вы выйдете замуж за иностранца". Леся Никитюк показала фигуру в облегающем мини-платье
"Сексуальная морячка", "Вы выйдете замуж за иностранца". Леся Никитюк показала фигуру в облегающем мини-платье
Maruv в эротическом образе широко развела ноги перед Киркоровым
Maruv в эротическом образе широко развела ноги перед Киркоровым
"Банда в сборе! Люблю". Горбунов забрал Осадчую с новорожденным сыном домой. Фото
"Банда в сборе! Люблю". Горбунов забрал Осадчую с новорожденным сыном домой. Фото
  10 вкусных тортов из печенья, которые не нужно печь
10 вкусных тортов из печенья, которые не нужно печь
"Выбрала самые жопные кадры для этого поста". Maruv ответила хейтерам
"Выбрала самые жопные кадры для этого поста". Maruv ответила хейтерам
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS