Самолет МАУ в Иране был сбит российской ракетой – Данилов

Данилов: Есть абсолютное подтверждение, что это именно российская ракета Фото: rnbo.gov.ua

"Первая большая работа, которую мы делали, – это была работа, связанная со сбиванием российской ракетой Тор-М1 в Тегеране нашего самолета. Это была первая работа, это был первый вызов, который команда Владимира Александровича [Зеленского] взяла на себя. Непосредственно Совет безопасности и обороны, аппарат совета занимался этим вопросом. И мы через два часа после этих событий уже понимали, что там происходит. Мы очень быстро овладели ситуацией, мы отправили в беспрецедентно короткий срок специалистов из нашей страны в Тегеран и уже на следующий день утром мы дали официальное сообщение, что этот самолет наш был сбит российской ракетой российского производства, а именно "Тор-М1", – отметил Данилов в контексте разговора о о работе и полномочиях Совета нацбезопасности.

Он рассказал, что Украина получила информацию непосредственно с места крушения самолета.

"Там были очень ужасные, скажем так, видео, которые мы не можем показывать обществу. Это видео видел только закрытый круг лиц. Там, где есть абсолютное подтверждение, мы получили, что это именно российская ракета", – подчеркнул секретарь СНБО и продемонстрировал ролик ведущему "Украина 24".