Ирану не удастся избежать выплаты компенсаций за катастрофу самолета МАУ – МИД Украины

Украинский самолет был сбит под Тегераном в январе 2020 года Фото: EPA

На вопрос журналиста, может ли получиться так, что семьи, которые не согласятся получить по $150 тыс., которые предложила иранская сторона за отказ от юридических претензий, потеряют шанс на материальную компенсацию, Енин ответил, что "окончательное решение будет приниматься каждой семьей пострадавших".

"Обращаясь к иранской стороне, могу сказать, что выплаты отдельным семьям не избавляют Иран от международно-правовой ответственности. Избежать выплаты компенсаций Ирану не удастся. Ни одного прецедента, когда бы случалась авиакатастрофа, но пострадавшие не получали компенсации, в мировой практике не существует", – сказал он.

Замминистра уточнил, что не знает, когда будут согласованы и выплачены компенсации.

"Но со всей уверенностью могу сказать, что никто не останется без компенсаций. Мы используем все наши ресурсы и помощь партнеров, чтобы защитить интересы всех пострадавших в этой трагедии", – заявил Енин.