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ДЕНЬГИ

Ирану не удастся избежать выплаты компенсаций за катастрофу самолета МАУ – МИД Украины

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Украинский самолет был сбит под Тегераном в январе 2020 года
Украинский самолет был сбит под Тегераном в январе 2020 года
Фото: EPA

Cумма компенсаций семьям погибших во время крушения самолета "Международных авиалиний Украины" под Тегераном в 2020 году, которая будет согласована в ходе правительственных переговоров между Ираном и Украиной, будет выше суммы, предложенной Ираном в одностороннем порядке. Об этом в интервью "Радіо Свобода", которое было опубликовано 29 июня, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

На вопрос журналиста, может ли получиться так, что семьи, которые не согласятся получить по $150 тыс., которые предложила иранская сторона за отказ от юридических претензий, потеряют шанс на материальную компенсацию, Енин ответил, что "окончательное решение будет приниматься каждой семьей пострадавших".

"Обращаясь к иранской стороне, могу сказать, что выплаты отдельным семьям не избавляют Иран от международно-правовой ответственности. Избежать выплаты компенсаций Ирану не удастся. Ни одного прецедента, когда бы случалась авиакатастрофа, но пострадавшие не получали компенсации, в мировой практике не существует", – сказал он.

Замминистра уточнил, что не знает, когда будут согласованы и выплачены компенсации.

"Но со всей уверенностью могу сказать, что никто не останется без компенсаций. Мы используем все наши ресурсы и помощь партнеров, чтобы защитить интересы всех пострадавших в этой трагедии", – заявил Енин.

Контекст:

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января 2020 года вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

Замглавы МИД Украины Евгений Енин 23 июля заявил, что расшифровка данных черных ящиков, которая завершилась во Франции, подтвердила незаконное вмешательство в работу пассажирского лайнера.

23 августа Организация гражданской авиации Ирана обнародовала серию данных, полученных с бортового диктофона и регистратора полетных данных самолета МАУ. Согласно записям, экипаж знал о нештатной ситуации и пытался контролировать самолет до последнего.

The New York Times писало, что министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в марте 2020 года дал интервью иранскому экономисту Саиду Лейлазу. В нем он признал, что иранские военные сразу узнали о том, что самолет "Международных авиалиний Украины" сбили.

Иран 20 февраля 2021 года объявил о завершении расследования катастрофы. Прокуратура Ирана обвиняет в причастности к крушению 10 человек, среди них есть высшие военные командиры Корпуса стражей исламской революции. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал отчет Ирана предвзятым и пообещал продолжить добиваться наказания Ирана за это преступление. Енин говорил, что Украина будет требовать от Ирана продолжения расследования.

Суд канадской провинции Онтарио 20 мая признал преднамеренным террористическим актом крушение самолета авиакомпании МАУ. Представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что этот суд не имеет юрисдикции принимать решения по иску о возмещении убытков в результате авиакатастрофы, поскольку она произошла за пределами Канады.

Совет нацбезопасности и обороны Украины склоняется к мнению, что катастрофа самолета МАУ в Иране была терактом, заявлял секретарь СНБО Алексей Данилов. Тегеран настаивает на версии непреднамеренного сбивания самолета.

5 июня замминистра иностранных дел Ирана Мохсен Бахарванд заявил, что Иран готов выплатить по $150 тыс. компенсации за каждую жертву крушения сбитого самолета. В МИД Украины заявили, что сумма компенсаций должна стать результатом договоренности правительств всех стран, граждане которых погибли, а не односторонним решением Ирана.

Теги: Украина, Иран, МИД Украины, авиакатастрофа, пострадавшие, Евгений Енин, крушение самолета МАУ в Иране, компенсация
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