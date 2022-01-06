Иран отказался от переговоров с международной группой по катастрофе самолета МАУ – МИД Украины

Самолет МАУ был сбит в небе над Ираном 8 января 2020 года Фото: EPA

В состав международной группы входят Украина, Канада, Швеция и Великобритания.

Недавно международная группа по PS752 обратилась к Ирану с предложением взять на себя обязательство по вступлению в переговоры до 5 января 2022 года, отмечается в заявлении.

"Но, к большому сожалению, 27 декабря мы получили однозначный ответ от Ирана, в котором отмечалось, что Иран не видит необходимости вести переговоры с международной группой. Несмотря на то, что Иран сначала согласился сотрудничать с международной группой, о чем было сообщено во время первого раунда переговоров 30 июля 2020 года, Иран изменил свою позицию и категорически выступает против любых дальнейших переговоров, связанных с нашим коллективным требованием о возмещение ущерба по PS752", – заявили в международной группе.

Министры отметили, что, поскольку Иран несет международно-правовую ответственность перед пострадавшими государствами, вопрос должен обсуждаться коллективно, чтобы "обеспечить справедливое и равное отношение ко всем жертвам трагедии".

"Нам понятно, что Иран продолжает избегать выполнения своих международных правовых обязательств, отказываясь вести дальнейшие переговоры с международной группой и не возмещая ущерба за свои действия. Международная группа не считает целесообразным терпеть надругательство над памятью 176 невинных жертв. Несмотря на наши усилия за последние два года и многочисленные попытки решить этот вопрос путем переговоров, международная группа определила, что все дальнейшие попытки убедить Иран и вступить в переговоры бесполезны. Международная группа сосредоточится на дальнейших действиях для решения этого вопроса в соответствии с нормами международного права", – говорится в заявлении.

В международной группе добавили, что "выражают единство в обязательстве привлечь Иран к ответственности за действия и бездействие его гражданских и военных должностных лиц, приведших к незаконному сбиванию рейса PS752", и сделают все, чтобы обеспечить полное возмещение ущерба, причиненного нарушением Ираном норм международного права.