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Иран отказался от переговоров с международной группой по катастрофе самолета МАУ – МИД Украины

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Самолет МАУ был сбит в небе над Ираном 8 января 2020 года
Самолет МАУ был сбит в небе над Ираном 8 января 2020 года
Фото: EPA

Иран отказался от переговоров с международной группой по координации и помощи жертвам катастрофы самолета авиакомпании МАУ, который был сбит под Тегераном в январе 2020 года. Об этом говорится в заявлении глав МИД международной группы, опубликованном 6 января на сайте Министерства иностранных дел Украины.

В состав международной группы входят Украина, Канада, Швеция и Великобритания.

Недавно международная группа по PS752 обратилась к Ирану с предложением взять на себя обязательство по вступлению в переговоры до 5 января 2022 года, отмечается в заявлении.

"Но, к большому сожалению, 27 декабря мы получили однозначный ответ от Ирана, в котором отмечалось, что Иран не видит необходимости вести переговоры с международной группой. Несмотря на то, что Иран сначала согласился сотрудничать с международной группой, о чем было сообщено во время первого раунда переговоров 30 июля 2020 года, Иран изменил свою позицию и категорически выступает против любых дальнейших переговоров, связанных с нашим коллективным требованием о возмещение ущерба по PS752", – заявили в международной группе.

Министры отметили, что, поскольку Иран несет международно-правовую ответственность перед пострадавшими государствами, вопрос должен обсуждаться коллективно, чтобы "обеспечить справедливое и равное отношение ко всем жертвам трагедии".

"Нам понятно, что Иран продолжает избегать выполнения своих международных правовых обязательств, отказываясь вести дальнейшие переговоры с международной группой и не возмещая ущерба за свои действия. Международная группа не считает целесообразным терпеть надругательство над памятью 176 невинных жертв. Несмотря на наши усилия за последние два года и многочисленные попытки решить этот вопрос путем переговоров, международная группа определила, что все дальнейшие попытки убедить Иран и вступить в переговоры бесполезны. Международная группа сосредоточится на дальнейших действиях для решения этого вопроса в соответствии с нормами международного права", – говорится в заявлении.

В международной группе добавили, что "выражают единство в обязательстве привлечь Иран к ответственности за действия и бездействие его гражданских и военных должностных лиц, приведших к незаконному сбиванию рейса PS752", и сделают все, чтобы обеспечить полное возмещение ущерба, причиненного нарушением Ираном норм международного права.

Контекст:

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января 2020 года вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

23 августа Организация гражданской авиации Ирана обнародовала серию данных, полученных с бортового диктофона и регистратора полетных данных самолета МАУ. Согласно записям, экипаж знал о нештатной ситуации и пытался контролировать самолет до последнего.

Иран 20 февраля 2021 года объявил о завершении расследования катастрофы. Прокуратура Ирана обвиняет в причастности к крушению 10 человек, среди них есть высшие военные командиры Корпуса стражей исламской революции. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал отчет Ирана предвзятым и пообещал продолжить добиваться наказания Ирана за это преступление. Енин говорил, что Украина будет требовать от Ирана продолжения расследования.

Суд канадской провинции Онтарио 20 мая признал преднамеренным террористическим актом крушение самолета авиакомпании МАУ. Представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что этот суд не имеет юрисдикции принимать решения по иску о возмещении убытков в результате авиакатастрофы, поскольку она произошла за пределами Канады.

16 декабря международная группа по координации помощи жертвам сбитого самолета МАУ потребовала, чтобы иранская сторона до 5 января 2022 года подтвердила свою готовность участвовать в переговорах по компенсации.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Иран, Великобритания, Канада, Швеция, МИД Украины, крушение самолета МАУ в Иране
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