ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Вопрос не только в компенсациях". Мамедов прокомментировал претензии международной группы к Ирану в деле о сбитом самолете МАУ

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 разбился 8 января 2020 года неподалеку от Тегерана
Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 разбился 8 января 2020 года неподалеку от Тегерана
Фото: EPA

За два года, которые прошли с момента крушения сбитого в Иране самолета Международных авиалиний Украины (МАУ), Тегеран так и не показал, что готов выполнять свои международно-правовые обязательства. Об этом 17 декабря заявил в Twitter бывший заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.

"Касаемо PS752 [рейс сбитого в Иране самолета МАУ] вопрос не только в компенсациях, но и обеспечении международного расследования и суда. В этом требуется международная поддержка МИД Канады и других пострадавших сторон. Примером служит международная следственная группа", – отметил Мамедов.

Контекст:

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января 2020 года вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

23 августа Организация гражданской авиации Ирана обнародовала серию данных, полученных с бортового диктофона и регистратора полетных данных самолета МАУ. Согласно записям, экипаж знал о нештатной ситуации и пытался контролировать самолет до последнего.

The New York Times писала, что министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в марте 2020 года дал интервью иранскому экономисту Саиду Лейлазу. В нем он признал, что иранские военные сразу узнали о том, что самолет "Международных авиалиний Украины" сбили.

Иран 20 февраля 2021 года объявил о завершении расследования катастрофы. Прокуратура Ирана обвиняет в причастности к крушению 10 человек, среди них есть высшие военные командиры Корпуса стражей исламской революции. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал отчет Ирана предвзятым и пообещал продолжить добиваться наказания Ирана за это преступление.

Суд канадской провинции Онтарио 20 мая признал преднамеренным террористическим актом крушение самолета авиакомпании МАУ. Представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что этот суд не имеет юрисдикции принимать решения по иску о возмещении убытков в результате авиакатастрофы, поскольку она произошла за пределами Канады.

Совет нацбезопасности и обороны Украины склоняется к мнению, что катастрофа самолета МАУ в Иране была терактом, а авиалайнер был сбит российской ракетой, заявлял секретарь СНБО Алексей Данилов. Тегеран настаивает на версии непреднамеренного сбивания самолета.

5 июня замминистра иностранных дел Ирана Мохсен Бахарванд заявил, что Иран готов выплатить по $150 тыс. компенсации за каждую жертву крушения сбитого самолета. В МИД Украины заявили, что сумма компенсаций должна стать результатом договоренности правительств всех стран, граждане которых погибли, а не односторонним решением Ирана.

16 декабря Министерство иностранных дел Украины сообщило о том, что Международная группа по координации помощи жертвам сбитого самолета "Международных авиалиний Украины" под Тегераном требует, чтобы иранская сторона до 5 января 2022 года подтвердила свою готовность участвовать в переговорах по компенсации

Теги: Иран, Великобритания, Канада, Швеция, МИД Украины, МАУ, Гюндуз Мамедов, крушение самолета МАУ в Иране, компенсация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "А, я же честно работаю, могу говорить". Логай озвучил свой максимальный гонорар за съемки
  "А, я же честно работаю, могу говорить". Логай озвучил свой максимальный гонорар за съемки
"Лучшее решение", "Голой завтракать самый кайф" . 39-летняя Седокова снялась полностью обнаженной
"Лучшее решение", "Голой завтракать самый кайф" . 39-летняя Седокова снялась полностью обнаженной
"Какая пироженка". Никитюк крупным планом показала пятую точку
"Какая пироженка". Никитюк крупным планом показала пятую точку
  "По тем временам это были большие деньги". Бацман рассказала о своем первом гонораре
  "По тем временам это были большие деньги". Бацман рассказала о своем первом гонораре
Шоумен Дядя Жора рассекретил гонорары коллег за корпоративы
Шоумен Дядя Жора рассекретил гонорары коллег за корпоративы
TamerlanAlena в своем стиле перепели хит Ротару "Одна калина". Аудио
TamerlanAlena в своем стиле перепели хит Ротару "Одна калина". Аудио
"Секси-бомбита", "Секасная". Экс-участница "ВИА Гры" с полуголой грудью снялась в магазине
"Секси-бомбита", "Секасная". Экс-участница "ВИА Гры" с полуголой грудью снялась в магазине
"Это сосок?", "Сиси". У бывшей солистки "НеАнгелов" во время съемки сползло с груди платье без бретелек
"Это сосок?", "Сиси". У бывшей солистки "НеАнгелов" во время съемки сползло с груди платье без бретелек
"Красивая задница". Рианна крупным планом показала полуголое тело
"Красивая задница". Рианна крупным планом показала полуголое тело
  Monatik презентовал новогоднюю версию своего хита “Зажигать/JoMO”. Видео
  Monatik презентовал новогоднюю версию своего хита “Зажигать/JoMO”. Видео
Названа стоимость брендового платья Кабаевой, в котором она пришла к Урганту
Названа стоимость брендового платья Кабаевой, в котором она пришла к Урганту
"Что за тетка в расстегнутом халате и тапочках?", "Расшиперилась некрасиво". Королева нарвалась на критику за неаккуратный вид
"Что за тетка в расстегнутом халате и тапочках?", "Расшиперилась некрасиво". Королева нарвалась на критику за неаккуратный вид
  "У нас папа очень добрый, поэтому приходится быть плохим полицейским". Бацман рассказала, как воспитывает дочерей
  "У нас папа очень добрый, поэтому приходится быть плохим полицейским". Бацман рассказала, как воспитывает дочерей
"Ты мой цветочек". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук крупным планом показала лицо
"Ты мой цветочек". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук крупным планом показала лицо
  "Это не самый позитивный опыт в моей жизни. Она была очень старше". 28-летний Логай рассказал о своем первом сексе
  "Это не самый позитивный опыт в моей жизни. Она была очень старше". 28-летний Логай рассказал о своем первом сексе
95-летняя Елизавета II отменила традиционный обед накануне Рождества
95-летняя Елизавета II отменила традиционный обед накануне Рождества
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Ух, станочек – огонь". Каменских крупным планом показала бедра и пах (226728)
2
"Горячая детка". Рианна без бюстгальтера показала "подпрыгивающую" грудь (66001)
3
"Как ей может быть 50?" Стилист Лопес обнародовал фото, на которых певица полностью оголила ноги и грудь (53927)
4
"Натуральные – самые лучшие". Рианна засветила соски (48282)
5
"Пошлость неописуемая". Волочкова раздвинула ноги перед мужчиной (42604)
6
"Нет трусиков", "Я очень сильно вoзбудился". Ани Лорак шокировала сеть новыми снимками без нижнего белья (38514)
7
"О боже, хочу", "Какая красота". Тина Кароль c расставленными ногами засветила голую грудь (33908)
8
"Какая же шикарная". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась без бюстгальтера (30812)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS