"Вопрос не только в компенсациях". Мамедов прокомментировал претензии международной группы к Ирану в деле о сбитом самолете МАУ

"Касаемо PS752 [рейс сбитого в Иране самолета МАУ] вопрос не только в компенсациях, но и обеспечении международного расследования и суда. В этом требуется международная поддержка МИД Канады и других пострадавших сторон. Примером служит международная следственная группа", – отметил Мамедов.

Щодо #PS752 питання не тільки в компенсаціях, а й у забезпеченні міжнародного розслідування та суду. В цьому потрібна міжнародна підтримка @CanadaFP та інших постраждалих сторін. Прикладом служить міжнародна слідча група @JITMH17 . https://t.co/Yy91hyEQut

Контекст:

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января 2020 года вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

23 августа Организация гражданской авиации Ирана обнародовала серию данных, полученных с бортового диктофона и регистратора полетных данных самолета МАУ. Согласно записям, экипаж знал о нештатной ситуации и пытался контролировать самолет до последнего.

The New York Times писала, что министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в марте 2020 года дал интервью иранскому экономисту Саиду Лейлазу. В нем он признал, что иранские военные сразу узнали о том, что самолет "Международных авиалиний Украины" сбили.

Иран 20 февраля 2021 года объявил о завершении расследования катастрофы. Прокуратура Ирана обвиняет в причастности к крушению 10 человек, среди них есть высшие военные командиры Корпуса стражей исламской революции. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал отчет Ирана предвзятым и пообещал продолжить добиваться наказания Ирана за это преступление.

Суд канадской провинции Онтарио 20 мая признал преднамеренным террористическим актом крушение самолета авиакомпании МАУ. Представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что этот суд не имеет юрисдикции принимать решения по иску о возмещении убытков в результате авиакатастрофы, поскольку она произошла за пределами Канады.

Совет нацбезопасности и обороны Украины склоняется к мнению, что катастрофа самолета МАУ в Иране была терактом, а авиалайнер был сбит российской ракетой, заявлял секретарь СНБО Алексей Данилов. Тегеран настаивает на версии непреднамеренного сбивания самолета.

5 июня замминистра иностранных дел Ирана Мохсен Бахарванд заявил, что Иран готов выплатить по $150 тыс. компенсации за каждую жертву крушения сбитого самолета. В МИД Украины заявили, что сумма компенсаций должна стать результатом договоренности правительств всех стран, граждане которых погибли, а не односторонним решением Ирана.

16 декабря Министерство иностранных дел Украины сообщило о том, что Международная группа по координации помощи жертвам сбитого самолета "Международных авиалиний Украины" под Тегераном требует, чтобы иранская сторона до 5 января 2022 года подтвердила свою готовность участвовать в переговорах по компенсации.