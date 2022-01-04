Канадский суд постановил взыскать с Ирана $84 млн семьям пассажиров сбитого самолета МАУ

Cудья Эдвард Белобаба принял во внимание тот факт, что ракеты, сбившие самолет МАУ, были выпущены в то время, когда в этом районе не было вооруженного конфликта. В связи с этим он счел действия Ирана террористическим актом, который лишает эту страну иммунитета против гражданского судопроизводства со стороны другого государства.

В то время как закон об иммунитете защищает иностранные страны от гражданских судебных исков со стороны других государств, закон о правосудии для жертв терроризма предусматривает исключение в тех случаях, когда ущерб вызван террористической деятельностью.

"Суд хорошо понимает, что компенсация ущерба не вернет погибших людей. Денежная компенсация – единственное средство правовой защиты, которое может предоставить гражданский суд", – отметил судья.