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ПРОИСШЕСТВИЯ

Иран игнорирует запросы о международной правовой помощи по делу о крушении самолета МАУ – Офис генпрокурора

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Самолет МАУ был сбит в январе 2020 года
Самолет МАУ был сбит в январе 2020 года
Фото: ЕРА

За два года после крушения самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ) под Тегераном украинские власти направили 26 международных запросов в связи с расследованием трагедии. Об этом 21 декабря проинформировал Офис генерального прокурора Украины (ОГПУ) по итогам встречи с родственниками погибших.

"За два года в уголовном производстве относительно сбития самолета отправлено 26 международных запросов в иностранные государства. При этом Иран продолжает фактически игнорировать украинские запросы о международной правовой помощи", – говорится в сообщении.

По словам заместителя генпрокурора Украины Максима Якубовского, иранская сторона "тщательно скрывает имена и должности обвиняемых лиц и действия, инкриминируемые каждому из них".

"Впрочем, я хочу заверить, что мы двигаемся вперед в нашем уголовном производстве. И мы не единственные в этой борьбе за справедливость. Канада, Великобритания и Швеция являются нашими надежными партнерами как в межправительственном процессе, так и в уголовном блоке вопросов", – подчеркнул он.

В ОГПУ рассказали, что в рамках расследования опрошены в качестве свидетелей более 50 человек.

"Офис генерального прокурора принимает все возможные меры для установления объективной истины и привлечения виновных в этой трагедии к ответственности", – утверждают в ведомстве.

Контекст:

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января 2020 года вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

23 августа Организация гражданской авиации Ирана обнародовала серию данных, полученных с бортового диктофона и регистратора полетных данных самолета МАУ. Согласно записям, экипаж знал о нештатной ситуации и пытался контролировать самолет до последнего.

The New York Times писала, что министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в марте 2020 года дал интервью иранскому экономисту Саиду Лейлазу. В нем он признал, что иранские военные сразу узнали о том, что самолет "Международных авиалиний Украины" сбили.

Иран 20 февраля 2021 года объявил о завершении расследования катастрофы. Прокуратура Ирана обвиняет в причастности к крушению 10 человек, среди них есть высшие военные командиры Корпуса стражей исламской революции. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал отчет Ирана предвзятым и пообещал продолжить добиваться наказания Ирана за это преступление.

Суд канадской провинции Онтарио 20 мая признал преднамеренным террористическим актом крушение самолета авиакомпании МАУ. Представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что этот суд не имеет юрисдикции принимать решения по иску о возмещении убытков в результате авиакатастрофы, поскольку она произошла за пределами Канады.

Совет нацбезопасности и обороны Украины склоняется к мнению, что катастрофа самолета МАУ в Иране была терактом, а авиалайнер был сбит российской ракетой, заявлял секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Тегеран настаивает на версии непреднамеренного сбивания самолета.

5 июня замминистра иностранных дел Ирана Мохсен Бахарванд заявил, что Иран готов выплатить по $150 тыс. компенсации за каждую жертву крушения сбитого самолета. В МИД Украины заявили, что сумма компенсаций должна стать результатом договоренности правительств всех стран, граждане которых погибли, а не односторонним решением Ирана.

16 декабря МИД Украины сообщил, что международная группа по координации помощи жертвам сбитого самолета "Международных авиалиний Украины" под Тегераном требует, чтобы иранская сторона до 5 января 2022 года подтвердила свою готовность участвовать в переговорах по компенсации.

Теги: Иран, Великобритания, Канада, Швеция, прокуратура, самолет, авиакатастрофа, авиация, МАУ, переговоры, катастрофа, крушение, расследование, трагедия, погибшие, Офис генпрокурора, компенсация
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