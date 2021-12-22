Иран игнорирует запросы о международной правовой помощи по делу о крушении самолета МАУ – Офис генпрокурора

Самолет МАУ был сбит в январе 2020 года Фото: ЕРА

"За два года в уголовном производстве относительно сбития самолета отправлено 26 международных запросов в иностранные государства. При этом Иран продолжает фактически игнорировать украинские запросы о международной правовой помощи", – говорится в сообщении.

По словам заместителя генпрокурора Украины Максима Якубовского, иранская сторона "тщательно скрывает имена и должности обвиняемых лиц и действия, инкриминируемые каждому из них".

"Впрочем, я хочу заверить, что мы двигаемся вперед в нашем уголовном производстве. И мы не единственные в этой борьбе за справедливость. Канада, Великобритания и Швеция являются нашими надежными партнерами как в межправительственном процессе, так и в уголовном блоке вопросов", – подчеркнул он.

В ОГПУ рассказали, что в рамках расследования опрошены в качестве свидетелей более 50 человек.

"Офис генерального прокурора принимает все возможные меры для установления объективной истины и привлечения виновных в этой трагедии к ответственности", – утверждают в ведомстве.