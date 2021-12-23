"Департаментом войны” Офиса генпрокурора управляет не Венедиктова, а бывший юрист Медведчука – СМИ

30 июня генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала приказ, которым забрала у своего заместителя Максима Якубовского (на фото в центре) руководство "департаментом войны" и передала полномочия по его управлению себе Фото: Максим Якубовский /gp.gov.ua

"Информировал и, по сути, вел собрание заместитель генерального прокурора Максим Якубовский — экс-юрист пророссийского политика Виктора Медведчука. Фактически это событие засвидетельствовало, что “департаментом войны” управляет не генеральный прокурор Ирина Венедиктова, а именно скандально известный Якубовский", — считают в ZN.UA

С 2012-го по 2014 год Якубовский работал в экспертном центре при организации Медведчука "Украинский выбор", об этом он сам сообщил в интервью "Цензор.НЕТ".