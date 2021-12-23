"Департаментом войны” Офиса генпрокурора управляет не Венедиктова, а бывший юрист Медведчука – СМИ

"Информировал и, по сути, вел собрание заместитель генерального прокурора Максим Якубовский — экс-юрист пророссийского политика Виктора Медведчука. Фактически это событие засвидетельствовало, что “департаментом войны” управляет не генеральный прокурор Ирина Венедиктова, а именно скандально известный Якубовский", — считают в ZN.UA
С 2012-го по 2014 год Якубовский работал в экспертном центре при организации Медведчука "Украинский выбор", об этом он сам сообщил в интервью "Цензор.НЕТ".
Департамент надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, был создан в 2019 году в структуре Генпрокуратуры, а затем продолжил свою работу в Офисе генпрокурора. Он, в частности, координирует расследования о захвате Крыма Россией, крушении Boeing рейса MH17 на Донбассе, Иловайской и Дебальцевской трагедиях, захвате моряков в Керченском проливе, сбитом украинском пассажирском самолете в Иране.
Этот же департамент сотрудничает с Международным уголовным судом по поводу преступлений России и расследует уголовное производство в отношении организации "Украинский выбор" Медведчука.
Инициатором и идеологом создания подразделения был заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов.
30 июня департамент переподчинили другому заместителю генпрокурора – Якубовскому. Это решение раскритиковали правозащитники. По их мнению, благодаря Мамедову в производствах по сбитому самолету MH17, факту вооруженной агрессии РФ против Украины, военным преступлениям и преступлениям против человечности, совершаемым оккупационными властями в Крыму и на Донбассе, был достигнут реальный прогресс и уважительной причины для его отставки нет.
Еще в 2020 году ряд правозащитных организаций, а также потерпевшие по делам Евромайдана требовали увольнения Якубовского. По их словам, организацию "Правовое государство", где он работал, пророссийские политики активно использовали для дискредитации Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.